Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Palestina Malam Ini: Pratama Arhan Geser Shayne Pattynama sebagai Starter?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sesuai jadwal, duel panas tim Asia Tenggara vs Asia Barat ini bakal digelar malam ini, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Timnas Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-149 dunia pada ranking FIFA, sedangkan Palestina di peringkat ke-93 dunia. Demi bisa mengalahkan Palestina yang lebih diunggulkan, Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan (TC) jauh-jauh hari sejak Senin 5 Juni 2023 di Surabaya.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil 26 pemain terbaiknya untuk menjalani TC tersebut. Dari 26 nama itu, di antaranya ada tujuh pemain naturalisasi yakni Rafael Struick, Ivar Jenner, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Stefano Lilipaly, dan Marc Klok.

Sayangnya, Sandy Walsh gagal menjalani debutnya di Timnas Indonesia setelah dipastikan bakal absen pada FIFA Matchday Juni 2023 karena mengalami cedera. Begitupun dengan Jordi Amat yang diragukan tampil di laga kontra Palestina karena cedera pada kakinya belum pulih 100 persen.

Kemudian untuk Shayne Pattynama, diprediksi takkan menjadi menjadi starter pada laga kontra Palestina. Pasalnya, bek kiri Viking FK itu baru bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia pada Selasa 13 Juni 2023 setelah melakukan perjalanan yang jauh dari Norwegia.

Lantas, seperti apa prediksi line up Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023? Untuk bisa mendapatkan hasil maksimal kontra Palestina, Shin Tae-yong diprediksi akan menerapkan formasi andalannya 3-4-3.

Pada pola ini, Syahrul Trisna dipercaya untuk mengisi pos tembok pertahanan terakhir alias penjaga gawang. Pasalnya, kiper Persikabo 1973 ini memiliki jam terbang yang cukup baik dengan memiliki 6 caps untuk Timnas Indonesia, lebih banyak daripada Ernando Ari yang baru mencatat 2 caps.