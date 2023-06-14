Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Palestina Malam Ini: Pratama Arhan Geser Shayne Pattynama sebagai Starter?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |07:04 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Palestina Malam Ini: Pratama Arhan Geser Shayne Pattynama sebagai Starter?
Shayne Pattynama dalam latihan Timnas Indonesia jelang hadapi Palestina (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sesuai jadwal, duel panas tim Asia Tenggara vs Asia Barat ini bakal digelar malam ini, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Timnas Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-149 dunia pada ranking FIFA, sedangkan Palestina di peringkat ke-93 dunia. Demi bisa mengalahkan Palestina yang lebih diunggulkan, Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan (TC) jauh-jauh hari sejak Senin 5 Juni 2023 di Surabaya.

Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil 26 pemain terbaiknya untuk menjalani TC tersebut. Dari 26 nama itu, di antaranya ada tujuh pemain naturalisasi yakni Rafael Struick, Ivar Jenner, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Stefano Lilipaly, dan Marc Klok.

Sayangnya, Sandy Walsh gagal menjalani debutnya di Timnas Indonesia setelah dipastikan bakal absen pada FIFA Matchday Juni 2023 karena mengalami cedera. Begitupun dengan Jordi Amat yang diragukan tampil di laga kontra Palestina karena cedera pada kakinya belum pulih 100 persen.

Kemudian untuk Shayne Pattynama, diprediksi takkan menjadi menjadi starter pada laga kontra Palestina. Pasalnya, bek kiri Viking FK itu baru bisa bergabung dengan skuad Timnas Indonesia pada Selasa 13 Juni 2023 setelah melakukan perjalanan yang jauh dari Norwegia.

Lantas, seperti apa prediksi line up Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023? Untuk bisa mendapatkan hasil maksimal kontra Palestina, Shin Tae-yong diprediksi akan menerapkan formasi andalannya 3-4-3.

Pada pola ini, Syahrul Trisna dipercaya untuk mengisi pos tembok pertahanan terakhir alias penjaga gawang. Pasalnya, kiper Persikabo 1973 ini memiliki jam terbang yang cukup baik dengan memiliki 6 caps untuk Timnas Indonesia, lebih banyak daripada Ernando Ari yang baru mencatat 2 caps.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192531/jay_herdman_takkan_bisa_membela_timnas_indonesia_jjyherdy110-Q4wl_large.jpg
Tolak Inggris, Anak John Herdman Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192528/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifa-Haoh_large.jpg
John Herdman Coret 4 Pemain Naturalisasi Kesayangan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192527/john_herdman_segera_diumumkan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-oAVe_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir yang Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Resmi John Herdman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192473/ole_romeny_gagal_membantu_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_oleromeny-ItTz_large.jpg
Kisah Ole Romeny Kesampingkan Rasa Sakit demi Bela Timnas Indonesia di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/50/1660883/anthony-joshua-dapat-tawaran-duel-perebutan-gelar-dunia-ancam-laga-kontra-tyson-fury-pfy.webp
Anthony Joshua Dapat Tawaran Duel Perebutan Gelar Dunia, Ancam Laga Kontra Tyson FuryÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/25/Yamaha_Alex_Rins.jpg
Alex Rins Blak-blakan, Aprilia Disebut Sudah Setara Ducati di MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement