HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Batal ke Indonesia, Lionel Messi Juga Pastikan Trofi Ballon dOr Tak Lagi Penting Baginya

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |06:57 WIB
Batal ke Indonesia, Lionel Messi Juga Pastikan Trofi Ballon dOr Tak Lagi Penting Baginya
Lionel Messi tak pentingkan lagi Ballon dOr (Foto: REUTERS)
A
A
A

BATAL ke Indonesia, Lionel Messi juga pastikan trofi Ballon dOr tak lagi penting baginya. Sebelumnya, La Pulga-julukan Lionel Messi- dilaporkan tidak akan tampil ketika Timnas Argentina menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 pada Senin (19/6/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Namun, Lionel Messi dipastikan akan bermain sebagai starter saat Timnas Argentina melawan Australia di Beijing, China, Kamis (15/6/2023), Hal tersebut dikonfirmasi jurnalis ternama asal Argentina, Gaston Edul melalui akun Twitter pribadinya, @gastonedul.

Lionel Messi

“Leo Messi akan menjadi starter di laga melawan Australia, namun dia tidak akan terbang ke Indonesia. Dia tidak akan bermain di laga kedua (Argentina),” ujar Gaston Edul di akun Twitternya, dikutip Rabu (14/6/2023).

Setelah dikabarkan batal ke Indonesia, Lionel Messi memastikan bahwa trofi Ballon d'Or tidak lagi penting bagi hidupnya. Sebagai informasi, Lionel Messi digadang-gadang menjadi kandidat kuat peraih trofi Ballon d'Or 2023 selain Erling Haaland usai sukses mengantar Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022.

"Apakah Ballon d'Or penting bagi saya? Tidak, pada tahap ini dalam hidup saya, itu tidak lagi penting bagi saya," ungkap Lionel Messi, mengutip dari Twitter All About Argentina.

Lebih lanjut, pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu mengatakan bahwa penghargaan individu seperti Ballon d'Or bukan prioritas utamanya. Yang paling penting bagi Lionel Messi, adalah mendapatkan penghargaan kolektif dengan membawa La Albiceleste menjuarai sebuah kompetisi bergengsi antarnegara.

Halaman:
1 2
      
