HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Bobol Gawang Palestina Malam Ini, Nomor 1 Pemilik Tendangan Roket!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |06:41 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Bobol Gawang Palestina Malam Ini, Nomor 1 Pemilik Tendangan Roket!
Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK lima pemain Timnas Indonesia yang diprediksi bobol gawang Palestina malam ini, Rabu (14/6/2023), akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah pemain yang punya tendangan keras dari luar kotak penalti.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan memulai kiprahnya di FIFA Matchday Juni 2023 pada hari Rabu (14/6/2023) ini. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Timnas Indonesia

Shin Tae-yong mengatakan bahwa setiap peluang yang didapatkan harus berbuah gol. Setidaknya,a da lima pemain Timnas Indonesia yang berpotensi mencetak gol malam ini. Siapa saja mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Diprediksi Bobol Gawang Palestina Malam Ini

5. Dimas Drajad

Dimas Drajad

Dimas Drajad merupakan striker andalan Shin Tae-yong. Dia diperkirakan akan mengisi posisi ujung tombak sejak menit pertama dalam pertandingan ini.

Ketajam Dimas Drajad sangat diharapkan bisa ditunjukkan dalam laga ini. Memori pada FIFA Matchday September 2023 kontra Curacao, ketika dia mencetak dua gol dalam dua pertandingan itu, bisa menjadi modal.

4. Stefano Lilipaly

Stefano Lilipaly

Stefano Lilipaly merupakan salah satu dari tujuh pemain naturalisasi yang dipanggil Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday Juni 2023 ini. Penyerang Borneo FC ini punya kapasitas untuk mencetak gol.

Lilipaly mampu menciptakan peluang dan juga mencetak gol. Jika lini pertahanan Palestina lengah, maka pemain berusia 33 tahun ini bisa memaksimalkannya.

Halaman:
1 2 3
      
