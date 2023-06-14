Berbeda dengan Laga Timnas Indonesia vs Palestina yang Laku Keras, Tiket Pertandingan Malaysia vs Kepulauan Solomon Sepi Peminat

BERBEDA dengan laga Timnas Indonesia vs Palestina yang laku keras, tiket pertandingan Malaysia vs Kepulauan Solomon sepi peminat. Kedua laga tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal penjualan tiket.

Sebanyak 40 ribu tiket laga Timnas Indonesia vs Palestina yang disediakan PSSI telah habis terjual sejak Sabtu (10/6/2023) lalu. Padahal, laga Timnas Indonesia vs Palestina sendiri bakal dilaksanakan pada hari ini, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Itu artinya, antusiasme pencinta sepakbola Indonesia sangat tinggi untuk menyaksikan pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 tersebut. Lantas, bagaimana dengan tiket pertandingan Timnas Malaysia vs Kepulauan Solomon?

Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) telah menyediakan sebanyak 20.000 tiket laga Timnas Malaysia vs Kepulauan Solomon. Laga tersebut juga bakal digelar hari ini, Rabu 14 Juni 2023 di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin (SSMZA), Malaysia yang berkapasitas 50 ribu penonton.

Berbeda dengan tiket laga Timnas Indonesia vs Palestina yang telah habis terjual jauh-jauh hari, tiket laga Malaysia vs Kepulauan Solomon terbilang masih sepi peminat. Pasalnya, tiket laga Malaysia vs Kepulauan Solomon hanya terjual 5 ribu saja per Senin (12/6/2023) lalu.

"Sejauh ini 5.000 lembar tiket sudah habis terjual," ungkap Sekjen FAM, Noor Azman, dikutip dari Malay Mail, Rabu (14/6/2023).