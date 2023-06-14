Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Palestina di RCTI+, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan akan disiarkan langsung di RCTI+ yang bisa Anda saksikan langsung dengan klik di sini.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – memulai perjalanan di FIFA Matchday Juni 2023 pada Rabu (14/6/2023) ini, mulai pukul 19.30 WIB. Akan ada dua pertandingan yang akan dimainkan pada FIFA Matchday Juni 2023 ini, dengan yang satunya lagi adalah kontra Argentina pada Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Pertandingan kontra Palestina akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Shin Tae-yong telah mengumpulkan skuadnya sejak 5 Juni 2023 lalu untuk melaksanakan pemusatan latihan (TC).

Menjelang pertandingan, Shin Tae-yong mengatakan dalam konferensi persnya bahwa dia inginkan Marc Klok dan kolega untuk bermain Total Football. Setiap peluang yang muncul untuk Timnas Indonesia harus segera dimaksimalkan.

"Untuk besok akan melakukan permainan Total Football, tanpa posisi. Itu dengan bermain secara keseluruhan pemain," ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa (13/6/2023).