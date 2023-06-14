Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Palestina di RCTI+, Klik di Sini!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |05:27 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Palestina di RCTI+, Klik di Sini!
Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan akan disiarkan langsung di RCTI+ yang bisa Anda saksikan langsung dengan klik di sini.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – memulai perjalanan di FIFA Matchday Juni 2023 pada Rabu (14/6/2023) ini, mulai pukul 19.30 WIB. Akan ada dua pertandingan yang akan dimainkan pada FIFA Matchday Juni 2023 ini, dengan yang satunya lagi adalah kontra Argentina pada Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Timnas Indonesia

Pertandingan kontra Palestina akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Shin Tae-yong telah mengumpulkan skuadnya sejak 5 Juni 2023 lalu untuk melaksanakan pemusatan latihan (TC).

Menjelang pertandingan, Shin Tae-yong mengatakan dalam konferensi persnya bahwa dia inginkan Marc Klok dan kolega untuk bermain Total Football. Setiap peluang yang muncul untuk Timnas Indonesia harus segera dimaksimalkan.

"Untuk besok akan melakukan permainan Total Football, tanpa posisi. Itu dengan bermain secara keseluruhan pemain," ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa (13/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192448/john_herdman_dan_patrick_kluivert-jRs9_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192394/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-6FyG_large.jpg
5 Pemain Keturunan yang Layak Dinaturalisasi jika John Herdman Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Eksis dI Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192385/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-u4tv_large.jpg
Ini Pemain Pertama yang Dinaturalisasi John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192371/patrick_kluivert_tak_lagi_melatih_timnas_indonesia-BUz3_large.jpg
2 Bulan Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Dapat Penilaian dari Ole Romeny
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/50/1660883/anthony-joshua-dapat-tawaran-duel-perebutan-gelar-dunia-ancam-laga-kontra-tyson-fury-pfy.webp
Anthony Joshua Dapat Tawaran Duel Perebutan Gelar Dunia, Ancam Laga Kontra Tyson FuryÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/timnas_futsal_indonesia_u_16_juara_piala_aff_futsa.jpg
Ini Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia U-16 Juara Piala AFF 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement