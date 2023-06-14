Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Janji Luis Milla kepada Para Pendukung Persib Bandung

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |13:02 WIB
Ini Janji Luis Milla kepada Para Pendukung Persib Bandung
Luis Milla janji bawa Persib Bandung raih hasil yang lebih baik pada musim depan (Foto: Twitter/persib)
INILAH janji Luis Milla kepada para pendukung Persib Bandung. Menjelang bergulirnya musim baru Liga 1 2023-2024, Persib Bandung yang terbilang belum konsisten di musim lalu berusaha mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Tim berjuluk Pangeran Biru ini mulai menjalani latihan pramusim pada Senin (5/6/2023) di Stadion Persib, Jl Ahmad Yani Bandung. Sayangnya, pada latihan perdana ini terdapat beberapa nama yang absen termasuk juru gedor utama mereka, David Da Silva.

Persib Bandung

Meski begitu, Luis Milla mengaku senang dengan latihan pertama ini. Lebih lanjut, mantan pelatih Timnas Indonesia di Asian Games 2018 itu juga memasang target pasti untuk Persib Bandung musim depan. Dirinya mengaku ingin membawa Persib lebih baik dari musim sebelumnya.

"Latihan pertama tentu saya sangat senang, saya punya harapan membuat musim yang bagus dengan Persib, untuk fans, lebih baik lagi dari musim sebelumnya," ujar Luis Milla dikutip dari laman resmi Liga Indonesia Baru.

Musim lalu, Persib sempat mengalami kenaikan performa yang sangat signifikan hingga sempat menghuni puncak klasemen dan tak terkalahkan dalam belasan pertandingan.

Sayangnya, Luis Milla tidak mampu membuat Persib bertahan di puncak hingga akhir musim sehingga harus puas finis di peringkat ketiga klasemen.

"Kami akan mencoba berjuang di papan atas, berjuang juga untuk punya cara bermain yang jelas, dan juga saya ingin ketika fans datang ke stadion, mereka bisa melihat pemain yang fight, tim yang bermain bagus dan bangga kepada Persib," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
