Resmi Direkrut Persib Bandung, Alberto Rodriguez Sudah Tak Sabar Gabung Latihan Bersama Skuad Maung Bandung

BANDUNG – Rekrutan anyar Persib Bandung, Alberto Rodriguez, mengaku sudah tak sabar gabung latihan bersama skuad di tim barunya itu. Sebab, Alberto Rodriguez ingin segera beradaptasi dengan Skuad Maung Bandung -julukan Persib- demi mendulang hasil manis ke depannya.

Ya, Persib Bandung resmi merekrut Alberto Rodriguez. Dia merupakan eks pemain klub divisi segunda La Liga Spanyol, CD Lugo.

Rodriguez menandatangani kontrak selama satu musim dengan Persib Bandung. Dalam kesepakatannya, ada opsi perpanjangan.

Resmi gabung Persib, Rodriguez pun antusias menghadapi perjalanan baru dalam kariernya itu. Dia bahkan mengaku sudah tidak sabar segera berlatih bersama rekan-rekan barunya.

Rodriguez pun mengaku ingin segera berkontribusi untuk Persib Bandung. Tim itu sendiri diketahui kini tengah dalam persiapan menyambut Liga 1 2023-2024.

"Setelah tanda tangan (kontrak) bersama PERSIB, saya sangat senang dengan babak baru ini,” ujar Rodriguez, dilansir dari laman Persib, Selasa (14/6/2023).

“Saya sudah tidak sabar untuk datang, menunjukkan kerja saya dari hari ke hari, dan membantu tim mencapai target," lanjutnya.