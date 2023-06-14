Gantikan Adilson Maringa, Arema FC Gaet Eks Kiper Persija Jakarta Adixi Lenzivio

GANTIKAN Adilson Maringa, Arema FC gaet eks kiper Persija Jakarta Adixi Lenzivio. Kiper berusia 30 tahun tersebut terikat kontrak berdurasi setahun bersama tim berjuluk Singo Edan tersebut.

Wibie Dwi Andriyas selaku manajer tim Arema FC mengatakan bahwa perekrutan eks penjaga gawang Persija Jakarta dan PSMS Medan ini merupakan atas rekomendasi dari tim kepelatihan. Arema FC memang memerlukan kiper baru setelah kehilangan Adilson Maringa yang hengkang ke Bali United.

"Berdasarkan rekomendasi dari tim pelatih karena ini berkaitan dengan teknis juga. aka Arema FC memastikan merekrut kiper Adixi Lenzivio," ungkap Wibie Dwi Andriyas pada Rabu pagi (14/6/2023).

Arema kini punya tiga kiper, termasuk Adixi. Sebelumnya, ada Teguh Amiruddin dan Dicky Agung Setyawan dalam skuad. Kita optimis dengan semua kemampuan pemain kita saat ini,” tutur Wibie.

Wibie mengatakan bahwa Adixi merupakan sosok penjaga gawang yang bisa diandalkan karena punya pengalaman luar biasa di sepakbola Indonesia. Sebelum menjadi kiper PSMS Medan, Adixi merupakan pelapis Andritany di Persija Jakarta.