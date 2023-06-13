Gara-Gara Hal Ini, Palestina Pantang Remehkan Timnas Indonesia

SURABAYA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Palestina, Makram Dabboub memastikan pasukannya takkan meremehkan Timnas Indonesia jelang kedua tim bentrok di FIFA Matchday Juni 2023. Sebab ada misi khusus yang diemban para pemain Palestina, yakni menjadikan laga melawan Garuda sebagai persiapan Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023.

Karena alasan tersebutlah, Dabboub memastikan pasukannya bermain total saat melawan Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023. Padahal secara di atas kertas, kekuatan Palestina sejatinya berada di atas Timnas Indonesia.

Terbukti, jika melihat ranking FIFA, Palestina lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia. Tim asal Timur Tengah itu berada di posisi ke 93, sedangkan Timnas Indonesia di posisi 149 FIFA.

Makram Dabboub mengatakan Palestina harus meraih kemenangan dalam laga itu untuk mendapatkan pundi-pundi poin buat ranking FIFA. Selain itu, laga itu juga untuk persiapan timnya menghadapi Kualifikasi Piala Dunia dan beberapa ajang lainnya.

"Kami memiliki tujuan soal rangking FIFA dan persiapan Kualifikasi Piala Dunia di November serta Piala Asia 2023. Laga ini sangat penting melihat pemain kami," ucap Makram Dabboub dalam konferensi pers, Selasa (13/6/2023).

Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan akan memantau secara detail performa setiap pemain dalam laga itu. Dia pun menilai Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- adalah lawan yang pantas buat Palestina.