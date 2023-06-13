Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Jahil Shin Tae-yong yang Bikin Marselino Ferdinan Kabur saat Latihan Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |21:47 WIB
Aksi Jahil Shin Tae-yong yang Bikin Marselino Ferdinan Kabur saat Latihan Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. (Foto: PSSI)
A
A
A

AKSI jahil Shin Tae-yong yang bikin Marselino Ferdinan kabur saat latihan Timnas Indonesia akan diulas di artikel ini. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong tengah menjalani pemusatan latihan guna menghadapi pertandingan menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023.

Namun di tengah-tengah sesi latihan yang melelahkan, Shin Tae-yong menunjukan sisi lain dirinya yang sangat jahil pada anak asuhnya.

Ya, pelatih berusia 53 tahun itu memang dikenal memiliki selera humor yang tinggi. Tidak jarang mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut bercanda dan menjahili anak asuhnya di tengah sesi latihan.

Hal itu semata-mata dilakukan Shin Tae-yong untuk membuat para pemainnya lebih rileks. Lebih dari itu, kejahilan Shin Tae-yong juga berguna untuk lebih mendekatkan dirinya dengan seluruh pemain.

Shin Tae-yong

Dalam salah satu video yang diunggah oleh akun instagram resmi PSSI, tampak Shin Tae-yong menunjukan aksi jahilnya pada salah satu penggawa Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan.

Dalam unggahan PSSI itu, Shin Tae-yong terlihat menjahili Marselino hingga pemain dari klub KMSK Deinze itu terjatuh. Hal itu pun kemudian membuat para pemain Timnas Indonesia lainnya turut tertawa terbahak-bahak.

Sambil tertawa, Marselino kemudian berdiri dan berlarian kabur menjauh dari sang pelatih yang berusaha kembali menjahilinya.

Halaman:
1 2
      
