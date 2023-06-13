Selain Batal ke Indonesia, Lionel Messi Resmi Takkan Tampil di Piala Dunia 2026

Lionel Messi resmi tidak akan tampil di Piala Dunia 2026 (Foto: Reuters)

SELAIN batal ke Indonesia, Lionel Messi resmi takkan tampil di Piala Dunia 2026. Sekadar diketahui, Timnas Argentina akan menjalani tur ke Asia untuk melakoni FIFA Matchday Juni 2023.

Dalam tur tersebut, Timnas Argentina akan menghadapi Australia dan Timnas Indonesia. Untuk laga kontra Australia bakal tersaji di Beijing, China, Kamis (15/6/2023), sedangkan untuk laga kontra Timnas Indonesia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin (19/6/2023).

Baca Juga:

Namun, Lionel Messi tidak akan tampil ketika Timnas Argentina menghadapi Timnas Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi jurnalis ternama asal Argentina, Gaston Edul melalui akun Twitter pribadinya, @gastonedul.

“Leo Messi akan menjadi starter di laga melawan Australia, namun dia tidak akan terbang ke Indonesia. Dia tidak akan bermain di laga kedua (Argentina),” kata Gaston Edul, Selasa (13/6/2023).

Setelah dipastikan batal main di Indonesia, Lionel Messi kini dilaporkan juga tidak akan ambil bagian di Piala Dunia 2026 mendatang. Pemain berjuluk La Pulga itu mengkonfirmasi kepastian itu ketika dirinya diwawancarai media China, Titan Sports.

“Saya kira tidak,” kata Lionel Messi kepada Titan Sports, dilansir dari Forbes.com, Selasa (13/6/2023).