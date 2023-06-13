Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Selain Batal ke Indonesia, Lionel Messi Resmi Takkan Tampil di Piala Dunia 2026

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |21:20 WIB
Selain Batal ke Indonesia, Lionel Messi Resmi Takkan Tampil di Piala Dunia 2026
Lionel Messi resmi tidak akan tampil di Piala Dunia 2026 (Foto: Reuters)
A
A
A

SELAIN batal ke Indonesia, Lionel Messi resmi takkan tampil di Piala Dunia 2026. Sekadar diketahui, Timnas Argentina akan menjalani tur ke Asia untuk melakoni FIFA Matchday Juni 2023.

Dalam tur tersebut, Timnas Argentina akan menghadapi Australia dan Timnas Indonesia. Untuk laga kontra Australia bakal tersaji di Beijing, China, Kamis (15/6/2023), sedangkan untuk laga kontra Timnas Indonesia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin (19/6/2023).

Lionel Messi

Baca Juga:
baca_juga

Namun, Lionel Messi tidak akan tampil ketika Timnas Argentina menghadapi Timnas Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi jurnalis ternama asal Argentina, Gaston Edul melalui akun Twitter pribadinya, @gastonedul.

“Leo Messi akan menjadi starter di laga melawan Australia, namun dia tidak akan terbang ke Indonesia. Dia tidak akan bermain di laga kedua (Argentina),” kata Gaston Edul, Selasa (13/6/2023).

Setelah dipastikan batal main di Indonesia, Lionel Messi kini dilaporkan juga tidak akan ambil bagian di Piala Dunia 2026 mendatang. Pemain berjuluk La Pulga itu mengkonfirmasi kepastian itu ketika dirinya diwawancarai media China, Titan Sports.

“Saya kira tidak,” kata Lionel Messi kepada Titan Sports, dilansir dari Forbes.com, Selasa (13/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192399/piala_dunia_2026_akan_disiarkan_secara_gratis_di_tvri-pgDq_large.jpg
Piala Dunia 2026 Dapat Disaksikan Secara Gratis di Indonesia, Tak Sabar Lihat Aksi Cristiano Ronaldo hingga Lionel Messi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189186/erling_haaland-CgQa_large.jpg
5 Pemain Top Dunia yang Debut di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Erling Haaland!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188732/trofi_piala_dunia-E59H_large.jpg
5 Kandidat Kuat Calon Juara Piala Dunia 2026, Nomor 1 Diperkuat Peraih Ballon dOr Terbanyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188176/cristiano_ronaldo_dan_lionel_messi_berpotensi_bentrok_di_perempatfinal_piala_dunia_2026_leomessi-RpBA_large.jpg
Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi di Perempatfinal Piala Dunia 2026, Begini Syaratnya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1660869/globe-soccer-awards-2025-dembele-raih-pemain-terbaik-dunia-ronaldo-bintang-timur-tengah-dwa.webp
Globe Soccer Awards 2025: Dembele Raih Pemain Terbaik Dunia, Ronaldo Bintang Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188170/timnas_indonesia_segrup_dengan_prancis_dan_norwegia_jika_lolos_piala_dunia_2026_pssi-9zpN_large.jpg
Timnas Indonesia Segrup Prancis dan Norwegia di Piala Dunia 2026 jika Menang atas Irak dan UEA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement