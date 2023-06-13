Segini Besaran Gaji Pemain Jangkung Andalan Timnas Indonesia Elkan Baggott di Klub Ipswich Town

SEGINI besaran gaji pemain jangkung andalan Timnas Indonesia Elkan Baggott di klub Ipswich Town. Seperti yang diketahui, Elkan Baggot merupakan bek tengah yang hampir tak tergantikan di era kepelatihan Shin Tae-yong.

Elkan Baggot sendiri adalah seorang pemain keturunan yang mendapat darah Indonesia dari sang ibu. Sedangkan ayahnya adalah seorang warga negara Inggris. Meski begitu, dirinya memilih Indonesia untuk menjadi negaranya.

Meski seorang pemain keturunan, Elkan Baggott tidak menjalani proses naturalisasi agar bisa membela Indonesia. Hal ini karena Baggot memilih Indonesia sebagai negaranya sebelum usia 20 tahun.

Oleh karena itu, dirinya dapat langsung mengambil sumpah warga negara Indonesia dan langsung memegang paspor Indonesia terhitung sejak 9 November 2021. Elkan Baggot memulai karier sepakbolanya dengan bergabung bersama akademi sepakbola Ipswich Town pada 2017 lalu.

Dari sana perlahan Baggot mulai promosi dan kini berada di Ipswich Town U-21. Dilansir dari berbagai sumber, selama membela Ipswich Town, Elkan Baggott menerima gaji 42.120 poundsterling atau setara dengan Rp800 juta per tahun. Angka itu tentu sangat besar jika dibandingkan dengan para pemain Indonesia lainnya.

Sayangnya, karier Elkan Baggott di Ipswich Town tidak berjalan dengan begitu mulus. Dirinya sempat dipinjamkan ke Gillingham FC selama setengah musim.