HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Jadikan Laga Timnas Indonesia vs Palestina sebagai Tolok Ukur Kekuatan Marc Klok Cs

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:42 WIB
Shin Tae-yong Jadikan Laga Timnas Indonesia vs Palestina sebagai Tolok Ukur Kekuatan Marc Klok Cs
Shin Tae-yong jadikan laga Timnas Indonesia vs Palestina sebagai tolok ukur kekuatan Marc Klok cs (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun menjadikan pertandingan tersebut sebagai tolok ukur kekuatan Marc Klok cs.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Pertama, mereka akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia

Setelahnya, Timnas Indonesia bakal bertolak ke Jakarta. Mereka akan menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Menjelang pertandingan kontra Palestina, Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia akan tampil menekan sejak awal. Tujuannya, agar Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mencetak gol cepat dalam upaya meraih kemenangan.

"Untuk besok akan melakukan permainan total soccer (football), tanpa posisi. Itu dengan bermain secara keseluruhan pemain," ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa (13/6/2023).

Sebagai informasi, total football merupakan skema sepakbola yang berkembang di Eropa pada era 1970-an. Skema tersebut menerapkan pola permainan menyerang.

Halaman:
1 2
      
