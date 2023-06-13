Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming di RCTI+ Timnas Indonesia vs Palestina, Klik di Sini!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:19 WIB
Link Live Streaming di RCTI+ Timnas Indonesia vs Palestina, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Palestina (Foto: PSSI)
LINK live streaming di RCTI+ Timnas Indonesia vs Palestina dapat Anda klik di sini. Duel antara Timnas Indonesia vs Palestina akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting kontra Palestina. Laga tersebut terbilang penting lantaran menjadi kesempatan bagi tim asuhan Shin Tae-yong tersebut untuk meningkatkan posisi mereka di ranking FIFA.

Timnas Indonesia

Sebagai informasi, Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat 149. Sementara Palestina bercokol di posisi 93.

Meski demikian, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia menegaskan jika anak asuhnya tidak gentar saat menghadapi Palestina. Pasalnya, Skuad Garuda akan tampil di hadapan pendukung sendiri sehingga diyakini memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih hasil positif.

“Kami bermain di kandang dan akan berusaha semaksimal mungkin. Itu untuk memenangkan pertandingan,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa (13/6/2023).

“Jadi, mohon datang untuk memberikan dukungan penuh,” lanjut Shin Tae-yong.

