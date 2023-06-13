Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Beri Update soal Kondisi Timnas Indonesia Jelang Hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:00 WIB
Shin Tae-yong Beri Update soal Kondisi Timnas Indonesia Jelang Hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023
Shin Tae-yong beri update soal kondisi Timnas Indonesia jelang hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Instagram/PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong beri update soal kondisi Timnas Indonesia jelang hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan kalau Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- berada dalam kondisi yang baik.

Ya, Timnas Indonesia akan melakoni laga kontra Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Duel tersebut bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Shin Tae-yong

Menjelang pertandingan tersebut, Shin Tae-yong membeberkan kondisi skuad Timnas Indonesia. Pelatih yang akrab disapa STY itu mengatakan saat ini kondisi Marc Klok dan kolega dalam keadaan yang baik.

"Jadi, kondisi pemain baik dalam persiapan laga melawan Palestina," ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa (23/6/2023).

Sebagai informasi, Timnas Indonesia sendiri telah menjalani pemusatan latihan (TC) di Surabaya sejak Senin (5/6/2023) lalu. TC tersebut dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday edisi kali ini.

Shin Tae-yong pun mengatakan TC yang digelar Timnas Indonesia baru maksimal dalam beberapa hari terakhir lantaran tidak semua pemain bergabung sejak awal TC digelar. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong menganggap jika waktu persiapan Timnas Indonesia sedikit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192455/miliano_jonathans-sFbu_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, FC Utrecht Disarankan Pinjamkan Bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192139/jay_idzes_mengaku_tidak_terlalu_suka_pesta_dan_minum_minum-ioaF_large.jpg
Jay Idzes Akui Tak Terlalu Suka Pesta dan Minum-Minum
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1660855/hasil-liga-inggris-tottenham-hotspur-sikat-crystal-palace-di-derbi-london-xlb.webp
Hasil Liga Inggris: Tottenham Hotspur Sikat Crystal Palace di Derbi London
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/04/marcus_rashford.jpg
Barcelona Ngebet Permanenkan Marcus Rashford! Hansi Flick Turun Tangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement