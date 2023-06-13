Shin Tae-yong Beri Update soal Kondisi Timnas Indonesia Jelang Hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023

Shin Tae-yong beri update soal kondisi Timnas Indonesia jelang hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Instagram/PSSI)

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong beri update soal kondisi Timnas Indonesia jelang hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan kalau Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- berada dalam kondisi yang baik.

Ya, Timnas Indonesia akan melakoni laga kontra Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Duel tersebut bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Menjelang pertandingan tersebut, Shin Tae-yong membeberkan kondisi skuad Timnas Indonesia. Pelatih yang akrab disapa STY itu mengatakan saat ini kondisi Marc Klok dan kolega dalam keadaan yang baik.

"Jadi, kondisi pemain baik dalam persiapan laga melawan Palestina," ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa (23/6/2023).

Sebagai informasi, Timnas Indonesia sendiri telah menjalani pemusatan latihan (TC) di Surabaya sejak Senin (5/6/2023) lalu. TC tersebut dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi Palestina dan Argentina di FIFA Matchday edisi kali ini.

Shin Tae-yong pun mengatakan TC yang digelar Timnas Indonesia baru maksimal dalam beberapa hari terakhir lantaran tidak semua pemain bergabung sejak awal TC digelar. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong menganggap jika waktu persiapan Timnas Indonesia sedikit.