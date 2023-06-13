Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Bongkar Pertahanan Palestina, Shin Tae-yong Minta Timnas Indonesia Main Sabar

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:00 WIB
Demi Bongkar Pertahanan Palestina, Shin Tae-yong Minta Timnas Indonesia Main Sabar
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Lukman Hakim/MPI)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong, meminta kepada anah buahnya untuk bermain sabar saat mencoba membongkar pertahanan Palestina. Sebab menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, Palestina adalah tim yang kuat, terbukti dari peringkat FIFA mereka yang berada di ururtan ke-93.

"Kami akan bermain semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan. Besok kita total sabar. Palestina tim yang baik dalam FIFA ranking, di atas kita 50 ranking. Kita uji coba lawan Palestina ini bisa lihat tingkat kita seperti apa," kata Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat konferensi pers di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (13/6/2023).

Melawan Palestina merupakan laga penting karena masuk dalam FIFA Matchday Juni 2023. Karena itu, skuad Garuda mengincar kemenangan dalam pertandingan yang dihelat d Stadion Gelora Bung Tomor (GBT), Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023.

Sadar Palestina tim kuat, Shin Tae-yong telat membuat tim asuhannya menjalani persiapan yang maksimal. Meski begitu, tetap saja ada kendala seperti ada beberapa pemain yang telat bergabung dengan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Surabaya.

Shin Tae-yong dan Rizky Ridho

Untungnya, Shin Tae-yong melihat para pemain yang sudah bergabung dapat berlatih dengan maksimal. Ia pun melihat kondisi timnya saat ini cukup baik dan siap melawan Palestina.

“Tapi dalam persiapan, para pemain kerja keras. Dan kondisi pemain juga cukup baik," sambung Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
