Jelang Timnas Indonesia vs Palestina, Rizky Ridho Antusias Tampil di Surabaya Lagi

SURABAYA - Pemain anyar Persija Jakarta, Rizky Ridho antusias menyambut laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Palestina. Sebab laga FIFA Matchday Juni 2023 tersebut akan dilaksanakan di Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Seperti yang diketahui, sebelum bergabung dengan Persija di musim panas 2023 ini, Rizky merupakan pemain Persebaya Surabaya. Ia yang merupakan jebolan akademi Persebaya itu pun sudah amat terbiasa bermain di Gelora Bung Tomo (GBT).

Meski baru meninggalkan Persebaya, Rizky nyatanya sudah sangat merindukan suasana GBT saat dipenuhi puluhan ribu suporter. Pasalnya, suasana di sana pastinya bikin siapa saja merinding dengan suara lantang para suporter.

Karena itu, Rizky pun yakin warga Surabaya siap meramaikan GBT di pertandingan Timnas Indonesia vs Palestina yang dihelat pada Rabu 14 Juni 2023 mendatang.

"Pastinya saya rindukan dukungan-dukungan suporter yang ada di Surabaya," ucap Rizky Ridho dalam konferensi pers, Selasa (13/6/2023).

Pemain berposisi bek itu mengatakan tidak masalah kembali ke GBT dengan jersey yang berbeda. Namun, dia meyakinj publik sepakbola Surabaya tetap akan memberikan dukungan luar biasa buat Timnas Indonesia.