Jelang Laga Timnas Indonesia vs Palestina, Shin Tae-yong Pastikan Skuad Garuda Bakal Tampil Habis-habisan

TIMNAS Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Menjelang laga tersebut, Shin Tae-yong selaku pelatih Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- memastikan anak asuhnya bakal tampil maksimal lantaran bermain di kandang sendiri.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal melakoni laga penting kontra Palestina. Duel tersebut akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Menjelang pertandingan itu, Shin Tae-yong memastikan Timnas Indonesia akan tampil maksimal saat menghadapi Palestina. Sebab, Skuad Garuda akan bermain di hadapan pendukung sendiri dan memiliki peluang untuk meraih hasil positif.

"Kami bermain di kandang dan akan berusaha semaksimal mungkin. Itu untuk memenangkan pertandingan," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Selasa (14/6/2023).

Meski demikian, Shin Tae-yong enggan menganggap remeh Palestina. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai Palestina memiliki kualitas yang patut diwaspadai Marc Klok dan kolega.