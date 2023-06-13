9 Gol Cantik dari Hasil Lemparan Maut ke Dalam yang Sulit Diulang Kembali, Nomor 1 Paling Konyol

9 Gol Cantik dari Hasil Lemparan ke Dalam yang Sulit Diulang Kembali. (Foto: PSSI)

TERDAPAT 9 gol cantik dari hasil lemparan maut ke dalam yang sulit diulang kembali dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam sepakbola, berbagai cara dapat dilakukan demi bisa mencetak gol, termasuk saat lemparan ke dalam.

Mungkin banyak pemain yang hanya menjadikan lemparan ke dalam untuk melanjutkan pertandingan. Namun, ada berbagai skenario yang justru lemparan ke dalam menjadi awal dari terciptanya gol indah. Penasaran seperti apa saja kejadian tersebut?

Berikut 9 Gol Cantik dari Hasil Lemparan Maut ke Dalam yang Sulit Diulang Kembali:

9. Rory Delap (Stoke City)





Delap memang dikenal memiliki kemampuan lemparan ke dalam yang amat berbahaya di Liga Inggris. Berkat kehebatannya tersebut, Stoke City beberapa kali dapat mencetak gol berkat sumbangsih dari lemparan ke dalam Delap.

Dalam satu momen, lemparan ke dalam Delap sempat membuat lini belakang Everton kesulitan mengantisipasi derasnya bola hingga bola pun masuk ke gawang.

8. Luke Sterling (Farmington)

Sterling memakai lemparan salto untuk menambah power. Keputusannya itu pun berbuah manis karena bola tepat ke gawang musuh dan kiper lawan justru tak bisa menghentikan laju bola dan gol pun tercipta.

7. Christian Fuchs (Schalke 04)





Pada saat Schalke menang 2-1 atas SC Paderborn, Fusch sempat membuat gol indah bersama Roman Neustadter. Berawal dari lemparan ke dalam yang jauh, Fush memberikan umpan yang langsung disundul Neustadter ke gawang Paderborn.