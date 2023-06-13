Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023, Live di Vision+!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Palestina akan Anda ketahui di sini. Pertandingan bertajuk FIFA Matchday Juni 2023 itu dapat Anda saksikan secara langsung melalui channel MNC Sports 3 di Vision+.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Duel tersebut bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Laga tersebut pun disambut antusias oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Dengan tingginya antusiasme masyarakat, tiket pertandingan yang berharga mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000 itu kini sudah terjual habis.

Sebagai persiapan menghadapi Palestina, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- telah berlatih di Surabaya sejak 5 Juni 2023. Dalam pertandingan ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menunjuk sederet pemain hebat seperti Elkan Baggott, Jordi Amat, Pratama Arhan, dan berbagai atlet sepakbola terkenal lainnya.

Kini, peringkat Timnas Indonesia dan Palestina di ranking FIFA terpaut cukup jauh, dengan posisi Indonesia di angka 149 dan Palestina di posisi ke-93. Namun, hal ini tak menyurutkan semangat Timnas Indonesia untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan melawan tim Singa dari Kanaan tersebut.

Selain Timnas Indonesia vs Palestina, Anda juga bisa menyaksikan berbagai pertandingan sepakbola nasional dan internasional sepanjang tahun di Vision+. Selain pertandingan live, Anda juga bisa menyaksikan tayangan ulang pertandingan yang telah dilaksanakan, sehingga Anda tak perlu takut jika ketinggalan pertandingan favorit Anda.