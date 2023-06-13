Timnas Indonesia vs Argentina Berpotensi Tak Diperkuat sang Megabintang, Ketum PSSI Erick Thohir: Semoga Lionel Messi Main

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tak bisa menjanjikan adanya Lionel Messi di pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Namun, ia jelas berharap dan berdoa semoga Messi bisa ikut ke Jakarta dalam pertandingan yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 19 Juni 2023 mendatang.

Seperti yang diketahui, dalam beberapa hari terakhir beredar rumor bahwa Messi tidak akan ikut serta dengan skuad Argentina ke Indonesia. Tentunya jika hal tersebut benar, banyak pencinta sepakbola kecewa lantaran sangat ingin menyaksikan megabintang Timnas Argentina tersebut.

Erick Thohir juga tampaknya kecewa juga tidak ada Messi, namun ia menegaskan bahwa laga nanti adalah Timnas Indonesia vs Argentina, bukan Timnas Indonesia vs Messi All Stars. Jadi, ada atau tanpa Messi, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia tetaplah sang juara Piala Dunia 2022.

"Saya sudah sampaikan sejak awal, kita ini kan pertandingan tim nasional Indonesia dan tim nasional Argentina. Kalau tim nasional Indonesia sama Messi saja berarti pertandingan tim nasional dan Messi all star, beda," kata Erick di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Erick Thohir pun menekankan bahwa pertandingan dengan Timnas Argentina menjadi agenda resmi dari FIFA. Termasuk pertandingan dengan Timnas Palestina, Erick akan fokus untuk mencari poin dalam kedua laga tersebut.

"Ini FIFA matchday, FIFA matchday itu kita mencari poin ya, dengan Palestina besok malam itu kita mencari poin," sambung Erick.