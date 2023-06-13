Shin Tae-yong Bocorkan Strategi Timnas Indonesia di Laga Kontra Palestina: Turunkan 5 Bek Sekaligus?

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membocorkan sedikit strategi yang akan diturunkan di laga kontra Palestina yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu, 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB. Shin Tae-yong menyebut timnya akan bermain total sabar, alias tidak terpancing dengan strategi permainan Palestina.

Total sabar yang dimaksud Shin Tae-yong ini bermakna ganda. Pertama, sabar bisa bermakna para pemain Timnas Indonesia tidak terburu-buru melancarkan serangan ke pertahanan Palestina. Kedua, sabar dalam artim Marc Klok dan kawan-kawan jangan terpancing dengan intrik yang ditampilkan pemain-pemain Palestina.

(Shin Tae-yong dan Rizky Ridho siap bawa Timnas Indonesia menang atas Palestina)

Menurut mantan pemain Timnas Indonesia, Indriyanto Nugroho, tim-tim asal Asia Barat seperti Palestina gemar melancarkan provokasi yang tentunya bisa merugikan personel skuad Garuda.

"Saya rasa kita tahu mereka (Palestina) dari daerah Arab, mereka punya intrik-intrik luar biasa," kata Indriyanto Nugroho dalam program Kick Off Okezone.

“Palestina punya kekuatan, daya juang, spirit yang luar biasa. Itu yang harus diwanti-wanti. Saya berharap adik-adik kita (pemain Timnas Indonesia) bisa mengontrol emosinya. Karena Palestina, Arab Saudi, akan membuat intrik-intrik, apalagi kalau mereka sudah menang. Mungkin melakukan tekel, jatuh lama," tegas Indriyanto Nugroho.