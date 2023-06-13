Tak Mau Kecewakan Pendukung Garuda, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Tampil Maksimal saat Hadapi Palestina

SURABAYA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rizky Ridho berjanji pasukannya akan tampil maksimal saat melawan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Pasalnya ia tak mau mengecewakan pendukung Garuda yang percaya bahwa Timnas Indonesia sanggup memetik kemenangan atas Palestina.

Ya, laga penting akan dilalui Timnas Indonesia pada Rabu 14 Juni 2023 mendatang. Mereka akan menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Cukup jelas bahwa Palestina bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi tim berjuluk Singa dari Kanaan itu memiliki peringkat 93 FIFA, jauh dibanding Indonesia yang tengah berada di urutan 149.

Rizky Ridho pun sadar bahwa Palestina adalah tim yang memiliki kualitas. Maka dari itu, mantan pemain Persebaya Surabaya ini ingin mempersiapkan semuanya lebih baik.

“Melawan Palestina, mereka kan juga tim yang kuat jadi persiapannya harus lebih baik lagi,” ujar Rizky Ridho, dilansir dari kanal youtube Persija TV, Selasa (13/6/2023).