11 Gol Cantik Roberto Carlos yang Buktikan Jadi Pemilik Kaki Kiri Terkuat di Lapangan, Nomor 1 Bikin Kiper Legendaris Prancis Membeku!

SEBANYAK 11 gol cantik Roberto Carlos yang buktikan jadi pemilik kaki kiri terkuat di lapangan akan dibahas di sini. Tidak dapat dipungkiri, legenda Timnas Brasil yakni Roberto Carlos adalah salah bek kiri terbaik yang pernah ada.

Meski beroperasi sebagai pemain bertahan, namun dalam urusan gaya bermain Roberto Carlos merupakan penjelajah yang dapat berada di hampir semua sisi lapangan. Ditambah lagi, dirinya memiliki kecepatan dan skill olah bola yang mumpuni sehingga tidak jarang dia menjadi sosok pencetak gol yang handal.

Namun, dari banyaknya kelebihan yang dimilikinya, Roberto Carlos paling terkenal dengan kekuatan kaki kiri yang sangat keras. Oleh karena itu, berikut Okezone rangkum 11 gol Roberto Carlos yang membuktikan dirinya merupakan pemilik kaki kiri terkuat.

Berikut 11 Gol Cantik Roberto Carlos yang Buktikan Jadi Pemilik Kaki Kiri Terkuat di Lapangan

11. Real Madrid vs AS Roma





Pada musim 2004-2005 kala Real Madrid berhadapan dengan AS Roma, Roberto Carlos menyumbang satu gol dalam pesta kemenangan 4-2 Los Blancos -julukan Real Madrid. Berdiri bebas di luar kotak penalti, Roberto Carlos langsung melesakkan tendangan kaki kiri yang menghujam lurus ke sisi kanan atas gawang AS Roma.

10. Real Madrid vs Mallorca





Mendapat umpan dari sepak pojok, tanpa melakukan kontrol Roberto Carlos langsung melepaskan tendangan voli dengan kaki kirinya. Tendangan itu kemudian meluncur bebas di sela-sela kaki tumpukan pemain di kotak penalti dan langsung masuk ke dalam gawang Mallorca.

9. Real Madrid vs Tenerife





Pada satu momen pertandingan menghadapi Tenerife, Roberto Carlos mendapat umpan terobosan di sisi kiri lapangan. Dari sudut yang sangat sempit, Carlos kemudian melepaskan tendangan dengan kaki kirinya.

Menariknya, bola tersebut kemudian melengkung masuk ke dalam gawang. Di satu sisi, penjaga gawang sudah mati langkah karena terlanjur maju untuk menghalau bola.

8. Timnas Brasil vs Timnas Hong Kong





Tendangan kaki kiri spektakuler Roberto Carlos juga pernah ia tunjukan di pertandingan Timnas Brasil vs Hong Kong. Kala itu, Carlos melepaskan tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti yang menghujam deras ke sisi kiri gawang Hong Kong. Bola itu bahkan sempat membentur tiang atas sebelum akhirnya masuk ke dalam gawang.