3 Pemain Timnas Indonesia yang Duel dengan Jonathan Khemdee Minggu Depan, Nomor 1 Kapten SEA Games 2023!

Jonathan Khemdee akan menghadapi pemain Timnas Indonesia minggu depna. (Foto: Instagram/@jkhemdee17)

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang duel dengan Jonathan Khemdee minggu depan akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, klub Jonathan Khemdee Ratchaburi FC dijadwalkan menghadapi Persija Jakarta di Jakarta pada Minggu, 25 Juni 2023.

Hal itu berarti, Jonathan Khemdee yang kerap menjadi incaran netizen Indonesia bakal tiba di Tanah Air untuk membela sang klub. Jonathan Khemdee yang saat ini berada di Denmark pun sudah mengakhiri masa liburannya dan bersiap pulang ke Thailand.

Nantinya di laga Ratchaburi FC vs Persija Jakarta, Jonathan Khemdee akan bersua sejumlah pemain Timnas Indonesia yang memperkuat Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Bahkan nama-nama ini sudah pernah dihadapi Jonathan Khemdee, baik itu di SEA Games 2021 maupun 2023. Lantas, siapa-siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang duel dengan Jonathan hemdee minggu depan:

3. Ilham Rio Fahmi





Ilham Rio Fahmi pernah dua kali bertemu Jonathan Khemdee, tepatnya di semifinal SEA Games 2021 dan final SEA Games 2023. Bahkan di final SEA Games 2023, Jonathan Khemdee terkena kartu merah setelah menendang kepala fullback milik Persija Jakarta tersebut.

Duel kedua pemain ini diprediksi kembali terjadi di laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC. Sebab, Ilham Rio Fahmi sering melakukan overlapping yang membuatnya kerap berduel langsung dengan pemain-pemain belakang lawan.