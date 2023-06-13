Bersiap! Timnas Indonesia Lawan Palestina dan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023 LIVE di MNC Play!

JAKARTA – FIFA Matchday merupakan salah satu turnamen sepakbola internasional yang paling dinanti-nantikan oleh pecinta olahraga di seluruh dunia. Turnamen ini diadakan oleh FIFA dan melibatkan Timnas dari berbagai negara yang bertanding untuk memperkuat persahabatan antarbangsa.
Pertandingan seru dalam rangkaian FIFA Match Day 2023 akan berlangsung di beberapa negara. Namun, yang sangat dinantikan saat ini adalah pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina. Kedua pertandingan ini akan menjadi ajang menarik yang dapat disaksikan secara LIVE di MNC Play!
Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Palestina akan diadakan pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk memperlihatkan kemampuan terbaik mereka dan memperoleh hasil positif.
Selanjutnya, pada 19 Juni 2023 mendatang, Timnas Indonesia akan bertanding melawan tim tangguh Argentina. Pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Argentina, dengan sejarah kejayaan sepakbola yang luar biasa, akan memberikan ujian yang berat bagi Timnas Indonesia. Namun, Timnas Indonesia pastinya siap memberikan perlawanan yang sengit dan hasil yang membanggakan.
Lalu, siapa saja Timnas Indonesia yang akan berlaga dalam FIFA Match Day 2023? Bagi Anda yang sudah penasaran, berikut adalah daftar nama dan jadwal lengkapnya:
1. Edo Febriansyah
2. Marc Klok
3. Ricky Kambuaya
4. Rachmat Irianto
5. Reza Arya Pratama
6. Yacob Sayuri
7. Yance Sayuri
8. Syahrul Trisna
9. Andy Setyo
10. Dimas Drajad
11. Witan Sulaeman
12. Rizky Ridho
13. Dendy Sulistyawan
14. Ernando Ari
15. Fachruddin Aryanto
16. Stefano Lilipaly
17. Jordi Amat
18. Saddil Ramdani
19. Pratama Arhan
20. Asnawi Mangkualam
21. Sandy Walsh
22. Shayne Pattynama
23. Marselino Ferdinan
24. Ivar Jenner
25. Rafael Struick
26. Elkan Baggott
Jadwal lengkapnya bisa Anda simak di bawah ini:
• Indonesia VS Palestina: Rabu, 14 Juni 2023, pukul 19.30 WIB
• Indonesia VS Argentina: Senin, 19 Juni 2023, pukul 19.30 WIB