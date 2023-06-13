Bersiap! Timnas Indonesia Lawan Palestina dan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023 LIVE di MNC Play!

Laga Timnas Indonesia vs Argentina dan Palestina dapat disaksikan di MNC Play. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – FIFA Matchday merupakan salah satu turnamen sepakbola internasional yang paling dinanti-nantikan oleh pecinta olahraga di seluruh dunia. Turnamen ini diadakan oleh FIFA dan melibatkan Timnas dari berbagai negara yang bertanding untuk memperkuat persahabatan antarbangsa.

Pertandingan seru dalam rangkaian FIFA Match Day 2023 akan berlangsung di beberapa negara. Namun, yang sangat dinantikan saat ini adalah pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina. Kedua pertandingan ini akan menjadi ajang menarik yang dapat disaksikan secara LIVE di MNC Play!

Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Palestina akan diadakan pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk memperlihatkan kemampuan terbaik mereka dan memperoleh hasil positif.

Selanjutnya, pada 19 Juni 2023 mendatang, Timnas Indonesia akan bertanding melawan tim tangguh Argentina. Pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Argentina, dengan sejarah kejayaan sepakbola yang luar biasa, akan memberikan ujian yang berat bagi Timnas Indonesia. Namun, Timnas Indonesia pastinya siap memberikan perlawanan yang sengit dan hasil yang membanggakan.

Lalu, siapa saja Timnas Indonesia yang akan berlaga dalam FIFA Match Day 2023? Bagi Anda yang sudah penasaran, berikut adalah daftar nama dan jadwal lengkapnya:

1. Edo Febriansyah

2. Marc Klok

3. Ricky Kambuaya

4. Rachmat Irianto

5. Reza Arya Pratama

6. Yacob Sayuri

7. Yance Sayuri

8. Syahrul Trisna

9. Andy Setyo

10. Dimas Drajad

11. Witan Sulaeman

12. Rizky Ridho

13. Dendy Sulistyawan

14. Ernando Ari

15. Fachruddin Aryanto

16. Stefano Lilipaly

17. Jordi Amat

18. Saddil Ramdani

19. Pratama Arhan

20. Asnawi Mangkualam

21. Sandy Walsh

22. Shayne Pattynama

23. Marselino Ferdinan

24. Ivar Jenner

25. Rafael Struick

26. Elkan Baggott

Jadwal lengkapnya bisa Anda simak di bawah ini:

• Indonesia VS Palestina: Rabu, 14 Juni 2023, pukul 19.30 WIB

• Indonesia VS Argentina: Senin, 19 Juni 2023, pukul 19.30 WIB