Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bersiap! Timnas Indonesia Lawan Palestina dan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023 LIVE di MNC Play!

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |16:14 WIB
Bersiap! Timnas Indonesia Lawan Palestina dan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023 LIVE di MNC Play!
Laga Timnas Indonesia vs Argentina dan Palestina dapat disaksikan di MNC Play. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA FIFA Matchday merupakan salah satu turnamen sepakbola internasional yang paling dinanti-nantikan oleh pecinta olahraga di seluruh dunia. Turnamen ini diadakan oleh FIFA dan melibatkan Timnas dari berbagai negara yang bertanding untuk memperkuat persahabatan antarbangsa.

Pertandingan seru dalam rangkaian FIFA Match Day 2023 akan berlangsung di beberapa negara. Namun, yang sangat dinantikan saat ini adalah pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina. Kedua pertandingan ini akan menjadi ajang menarik yang dapat disaksikan secara LIVE di MNC Play!

Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Palestina akan diadakan pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk memperlihatkan kemampuan terbaik mereka dan memperoleh hasil positif.

Selanjutnya, pada 19 Juni 2023 mendatang, Timnas Indonesia akan bertanding melawan tim tangguh Argentina. Pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Argentina, dengan sejarah kejayaan sepakbola yang luar biasa, akan memberikan ujian yang berat bagi Timnas Indonesia. Namun, Timnas Indonesia pastinya siap memberikan perlawanan yang sengit dan hasil yang membanggakan.

Timnas Indonesia

Lalu, siapa saja Timnas Indonesia yang akan berlaga dalam FIFA Match Day 2023? Bagi Anda yang sudah penasaran, berikut adalah daftar nama dan jadwal lengkapnya:

1. Edo Febriansyah

2. Marc Klok

3. Ricky Kambuaya

4. Rachmat Irianto

5. Reza Arya Pratama

6. Yacob Sayuri

7. Yance Sayuri

8. Syahrul Trisna

9. Andy Setyo

10. Dimas Drajad

11. Witan Sulaeman

12. Rizky Ridho

13. Dendy Sulistyawan

14. Ernando Ari

15. Fachruddin Aryanto

16. Stefano Lilipaly

17. Jordi Amat

18. Saddil Ramdani

19. Pratama Arhan

20. Asnawi Mangkualam

21. Sandy Walsh

22. Shayne Pattynama

23. Marselino Ferdinan

24. Ivar Jenner

25. Rafael Struick

26. Elkan Baggott

Jadwal lengkapnya bisa Anda simak di bawah ini:

• Indonesia VS Palestina: Rabu, 14 Juni 2023, pukul 19.30 WIB

• Indonesia VS Argentina: Senin, 19 Juni 2023, pukul 19.30 WIB

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192448/john_herdman_dan_patrick_kluivert-jRs9_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192394/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-6FyG_large.jpg
5 Pemain Keturunan yang Layak Dinaturalisasi jika John Herdman Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Eksis dI Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192385/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-u4tv_large.jpg
Ini Pemain Pertama yang Dinaturalisasi John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192371/patrick_kluivert_tak_lagi_melatih_timnas_indonesia-BUz3_large.jpg
2 Bulan Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Dapat Penilaian dari Ole Romeny
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1660855/hasil-liga-inggris-tottenham-hotspur-sikat-crystal-palace-di-derbi-london-xlb.webp
Hasil Liga Inggris: Tottenham Hotspur Sikat Crystal Palace di Derbi London
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/hector_souto.jpg
25 Pemain Timnas Futsal Indonesia untuk Piala Asia 2026 Dirilis, Hector Souto Beri Peringatan Keras!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement