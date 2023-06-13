Saksikan dan Dukung Perjuangan Timnas Indonesia di Pertandingan Bergengsi Dunia Sepanjang 2023, LIVE di MNC Play!

Saksikan dan dukung perjuangan Timnas Indonesia di pertandingan bergengsi dunia sepanjang 2023 Live di MNC Play (Foto: MNC Media)

SAKSIKAN dan dukung perjuangan Timnas Indonesia di pertandingan bergengsi dunia sepanjang 2023 secara langsung di MNC Play. MNC Group melalui unit MNC Play, yang merupakan layanan fixed broadband dan IPTV yang memiliki kualitas internet stabil menggunakan jaringan FTTH 100% Fiber Optic dengan bangga menjadi official broadcaster resmi pertandingan Timnas Indonesia di 2023.

Melalui layanan MNC Play, para penggemar sepakbola dapat menikmati siaran langsung dari pertandingan-pertandingan sepakbola bergengsi yang akan memanjakan mata masyarakat di Indonesia. Adita Widyansari selaku Director of Pay TV Product Marketing & Subscriber Management MNC Vision Networks mengungkapkan kebanggaannya, MNC Play sebagai bagian dari MNC Group mendapatkan kesempatan menjadi official broadcaster untuk pertandingan sepakbola Timnas Indonesia di 2023.

“Kami sangat bangga dapat menyiarkan pertandingan sepak bola internasional kepada masyarakat Indonesia. Tentunya hal ini menjadi bukti komitmen kami dalam memberikan pengalaman menonton terbaik bagi para penggemar sepak bola di Indonesia. MNC Play berharap dapat memupuk semangat olahraga di tengah masyarakat, terutama bagi generasi muda Indonesia,” kata Adita Widyansari.

MNC Play akan mengawali siaran pertandingan sepakbola bergengsi pada FIFA Matchday Juni 2023 melalui channel RCTI HD (Ch.1), dimulai dengan pertandingan seru antara Timnas Indonesia melawan Palestina pada tanggal 14 Juni 2023 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Momen ini akan menjadi pembuka bagi rangkaian pertandingan seru yang dapat dinikmati oleh para penggemar sepakbola Tanah Air. Tak hanya itu, pada tanggal 19 Juni 2023, MNC Play juga akan menyiarkan pertandingan seru antara Timnas Indonesia melawan Argentina dalam rangkaian FIFA Matchday 2023 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Selain FIFA Matchday, MNC Play juga akan menayangkan kompetisi-kompetisi sepakbola lainnya yang tidak kalah menarik. Diantaranya adalah Piala AFF U-19 Putri yang akan digelar mulai dari tanggal 1 Juli hingga 19 Juli 2023, di mana Timnas Putri Indonesia akan berjuang mempertahankan prestasi dan menghadapi tantangan dari tim-tim kuat lainnya.

Selain itu, MNC Play akan menayangkan Kualifikasi Piala AFC U-23 dari tanggal 6 September hingga 12 September 2023 yang akan menjadi panggung bagi para pemain muda Indonesia untuk menunjukkan potensi dan keterampilan terbaik mereka.