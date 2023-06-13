Dimas Drajad Sebut Persiapan Timnas Indonesia Berjalan Baik, Pertanda Bakal Tekuk Lutut Palestina?

PENYERANG Timnas Indonesia, Dimas Drajad membeberkan persiapan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- jelang hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Dimas mengatakan kalau persiapan Timnas Indonesia berjalan dengan baik.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga penting di FIFA Matchday Juni 2023. Pertama, mereka bakal menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Kemudian, lima hari berselang mereka akan bertolak ke Jakarta untuk menghadapi Argentina. Laga tersebut bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Menjelang laga kontra Palestina, Dimas Drajad membeberkan persiapan Timnas Indonesia. Pemain Persikabo 1973 itu menyebut persiapan Timnas Indonesia berjalan dengan baik.

"Persiapan kami bagus semua. Pemain sudah mulai komplet," ujar Dimas Drajad dilansir dari laman resmi PSSI, Selasa (13/6/2023).

Lebih lanjut, Dimas Drajad mengaku kalau dirinya sempat mengalami cedera ringan saat menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia. Namun, kondisinya sudah sepenuhnya membaik dan siap diturunkan saat bersua Palestina.