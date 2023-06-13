Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Argentina Sebentar Lagi, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:35 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Argentina Sebentar Lagi, Live di RCTI!
Jadwal Timnas Indonesia vs Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siarang langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Argentina dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga besar yang akan disiarkan secara live di RCTI itu tepatnya akan berlangsung pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.

Hal itu berarti pertandingan melawan Lionel Messi dan kawan-kawan tinggal menghitung hari. Segala persiapan lantas sudah dilakukan pasukan Shin Tae-yong agar dapat memberikan perlawanan saat menjamu sang juara Piala Dunia 2022 di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, nanti.

Untuk itu, 26 pemain terbaik pun dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Sebanyak 10 pemain abroad, yang mana dua diantaranya dua penggawa yang baru dinaturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Rafael Struick pun ikut dipanggil.

Shin Tae-yong sengaja memanggil para pemain naturalisasi agar skuad Garuda bisa memgimbangi permainan pasukan Lionel Scaloni. Namun, ada kabar buruk jelang pertandingan tersebut.

Sebab ada rumor yang menyebut Messi tidak akan ikut ke Jakarta untuk bertanding di laga Timnas Indonesia vs Argentina. La Pulga hanya membela Timnas Argentina saat tim tersebut bertanding melawan Australia di Beijing, China pada Kamis 15 Juni 2023 mendatang.

Fakta menarik Timnas Indonesia vs Timnas Argentina

“Informasi eksklusif: Diperkirakan dia hanya akan memainkan pertandingan pertama melawan Australia, dimana dia tidak akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk pertandingan pada 19 Juni (2023),” cuit jurnalis asal Aregntina, Leo Paradizo dikutip dari akun twitter pribadinya (@leoparadise).

Menurut sumber yang sama, Messi bermain melawan Australia karena ranking negara tersebut yang berada di peringkat 29. Sementara karena Timnas Indonesia menempati urutan 149 FIFA, maka Argentina hanya akan menurunkan tim lapis kedua saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192385/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-u4tv_large.jpg
Ini Pemain Pertama yang Dinaturalisasi John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192371/patrick_kluivert_tak_lagi_melatih_timnas_indonesia-BUz3_large.jpg
2 Bulan Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Dapat Penilaian dari Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192367/ole_romeny_sakit_hati_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_pssi-mSIF_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Ole Romeny: Saya Masih Sakit Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192350/john_herdman_digaji_671_juta_oleh_pssi_per_bulan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-06rX_large.jpg
Adu Gaji John Herdman, Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong sebagai Pelatih Timnas Indonesia: Mana Lebih Tinggi?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660655/timnas-futsal-indonesia-u19-dan-u16-kompak-tembus-final-piala-aff-2025-ketum-ffi-apresiasi-regenerasi-wbx.webp
Timnas Futsal Indonesia U-19 dan U-16 Kompak Tembus Final Piala AFF 2025, Ketum FFI Apresiasi Regenerasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/12/30/john_terry.jpg
John Terry Buka Suara! Tegas Bantah Rumor Jadi Pelatih Ole Romeny Dkk
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement