Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Argentina Sebentar Lagi, Live di RCTI!

JADWAL siarang langsung Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Argentina dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga besar yang akan disiarkan secara live di RCTI itu tepatnya akan berlangsung pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.

Hal itu berarti pertandingan melawan Lionel Messi dan kawan-kawan tinggal menghitung hari. Segala persiapan lantas sudah dilakukan pasukan Shin Tae-yong agar dapat memberikan perlawanan saat menjamu sang juara Piala Dunia 2022 di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, nanti.

Untuk itu, 26 pemain terbaik pun dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Sebanyak 10 pemain abroad, yang mana dua diantaranya dua penggawa yang baru dinaturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Rafael Struick pun ikut dipanggil.

Shin Tae-yong sengaja memanggil para pemain naturalisasi agar skuad Garuda bisa memgimbangi permainan pasukan Lionel Scaloni. Namun, ada kabar buruk jelang pertandingan tersebut.

Sebab ada rumor yang menyebut Messi tidak akan ikut ke Jakarta untuk bertanding di laga Timnas Indonesia vs Argentina. La Pulga hanya membela Timnas Argentina saat tim tersebut bertanding melawan Australia di Beijing, China pada Kamis 15 Juni 2023 mendatang.

“Informasi eksklusif: Diperkirakan dia hanya akan memainkan pertandingan pertama melawan Australia, dimana dia tidak akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk pertandingan pada 19 Juni (2023),” cuit jurnalis asal Aregntina, Leo Paradizo dikutip dari akun twitter pribadinya (@leoparadise).

Menurut sumber yang sama, Messi bermain melawan Australia karena ranking negara tersebut yang berada di peringkat 29. Sementara karena Timnas Indonesia menempati urutan 149 FIFA, maka Argentina hanya akan menurunkan tim lapis kedua saja.