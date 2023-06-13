Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ternyata Sandy Walsh Sempat Kunjungi Makam Kakeknya di Sela-Sela TC Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:34 WIB
Ternyata Sandy Walsh Sempat Kunjungi Makam Kakeknya di Sela-Sela TC Timnas Indonesia
Sandy Walsh berada di kampung halaman kakeknya di Surabaya untuk ikut TC Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

TERNYATA Sandy Walsh sempat kunjungi makam kakeknya di sela-sela TC Timnas Indonesia. Sandy Walsh merupakan salah satu pemain naturalisasi yang dipanggil Shin Tae-yong ke dalam skuad Timnas Indonesia.

Pemanggilan dirinya ke Timnas Indonesia terasa sangat spesial bagi Sandy Walsh. Pasalnya, pemain klub KV Mechelen tersebut baru pertama kali dipanggil Shin Tae-yong.

 Sandy Walsh

Pada FIFA Matchday Maret 2023, ia tengah dibekap cedera hingga absen bela Timnas Indonesia. Kemudian, pada Piala AFF 2022, ia tidak mendapat izin dari klub untuk bergabung ke Timnas Indonesia.

Selain karena ini merupakan kesempatan pertamanya, pemanggilan ini semakin spesial karena pemusatan latihan dilakukan di kota Surabaya. Sebatas informasi, Surabaya merupakan kota asal dari kakek dan neneknya.

"Saya senang berada di sini di kampung halaman kakek saya," tulis Sandy Walsh dalam unggahan Instagram pribadinya.

Hal itu pun dimanfaatkan Sandy Walsh untuk mengenal lebih jauh kota asal kakek dan neneknya. Sebab itu, di sela-sela TC Timnas Indonesia, Sandy Walsh mencoba menyempatkan diri berkunjung ke makam kakeknya. Ia ingin meminta doa restu kepada mendiang kakeknya agar bisa membela Timnas Indonesia.

"Ini waktu yang menyenangkan bagi saya di Surabaya. Tapi, saya berada di sini tidak sedang liburan. Kami sedang berlatih keras bersama teman-teman demi meningkatkan performa timnas Indonesia" ujarnya.

