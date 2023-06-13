Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diisukan Jadi Incaran Manchester United, Penyerang Atalanta Rasmus Hojlund Buka Suara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:22 WIB
Penyerang Atalanta, Rasmus Hojlund beri kode merapat ke Manchester United (Foto: Instagram/rasmus.hoejlund)
DIISUKAN jadi incaran Manchester United, penyerang Atalanta Rasmus Hojlund buka suara. Pemain berusia 20 tahun itu tampak memberikan kode untuk merapat ke Old Trafford pada bursa transfer musim panas 2023 ini.

Manchester United menjadi salah satu tim yang tengah mencari sosok penyerang untuk digaet pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Sederet nama bintang termasuk bomber Tottenham Hotspur, Harry Kane dikabarkan masuk dalam radar mereka.

Rasmus Hojlund

Akan tetapi, upaya Manchester United untuk mendatangkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur tampaknya sulit terealisasikan. Pasalnya, Kane juga menjadi incaran dari Real Madrid untuk menggantikan peran Karim Benzema yang hengkang ke Al Ittihad.

Manchester United pun dilaporkan tertarik mendatangkan penyerang muda Atalanta, Rasmus Hojlund. Namun, Setan Merah -julukan Manchester United- diyakini akan harus merogoh kocek cukup dalam mengingat Hojlung masih memiliki kontrak dengan Atalanta hingga 2027 mendatang.

Terkait isu ketertarikan Manchester United, Rasmus Hojlund pun angkat bicara. Pemain berpaspor Denmark itu seperti memberikan kode dan membuka peluang untuk merapat ke Manchester United.

“Ini adalah klub besar, jadi saya pasti telah melakukan sesuatu dengan benar jika dikabarkan mereka menginginkan saya. Kita harus melihat apa yang terjadi,” ujar Rasmus Hojlund, dinukil dari Metro, Selasa (13/6/2023).

