HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beri Kode Ingin Dinaturalisasi, Gaya Bermain Pesepakbola Keturunan Indonesia Ini Disebut Mirip Arjen Robben dan Riyad Mahrez

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:08 WIB
Beri Kode Ingin Dinaturalisasi, Gaya Bermain Pesepakbola Keturunan Indonesia Ini Disebut Mirip Arjen Robben dan Riyad Mahrez
Gaya bermain Ilias Alhaft disebut mirip Arjen Robben dan Riyad Mahrez. (Foto: Instagram/@iliasalhaft)
A
A
A

BERI kode ingin dinaturalisasi, gaya bermain pesepakbola keturunan Indonesia, Ilias Alhaft, disebut mirip Arjen Robben dan Riyad Mahrez. Sosok Ilias Alhaft menjadi bahan perbincangan dalam satu hari terakhir.

Ilias Alhaft baru saja membawa sang klub, Almere City, promosi ke kasta teratas Liga Belanda 2023-2024. Saat merayakan keberhasilan sang klub, Ilias Alhaft terlihat mengibarkan bendera Maroko dan Indonesia.

Ilias Alhaft

(Gaya bvermain Ilias Alhaft disebut mirip Arjen Robben dan Riyad Mahrez)

Sekadar diketahui, Ilias Alhaft memiliki darah Indonesia dan Maroko dari sang ayah. Aksi yang dilakukan Ilias Alhaft itu disebut-sebut banyak pihak sebagai kode winger 26 tahun itu agar dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia.

Kebetulan, PSSI yang dipimpin Ketua Umum Erick Thohir sedang mencari sejumlah pemain keturunan grade A. Keberhasilan Ilias Alhaft mentas di kasta teratas Liga Belanda 2023-2024 membuat layaknya dikategorikan sebagai pemain keturunan grade A.

Banyak akun di media sosial menunjukan aksi Ilias Alhaft di lapangan. Banyak yang menilai gaya permainan Ilias Alhaft mirip dengan pesepakbola legenda Belanda, Arjen Robben dan winger Manchester City, Riyad Mahrez.

“Gaya mainnya mirip Robben dan Riyad Mahrez,” tulis akun TikTok Denny Ferdiansyah, mengomentari video gaya permainan Ilias Alhaft yang diunggah akun Langkat TV.



      

