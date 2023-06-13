Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Poin di Ranking FIFA yang Didapat Timnas Indonesia jika Menang, Imbang atau Kalah dari Timnas Palestina di FIFA Matchday Juni 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:58 WIB
Poin di Ranking FIFA yang Didapat Timnas Indonesia jika Menang, Imbang atau Kalah dari Timnas Palestina di FIFA Matchday Juni 2023
Timnas Indonesia siap hadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: PSSI)
TIM Nasional (Timnas) Indonesia akan melawan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Lantas, bagaimana dengan perolehan poin yang didapatkan Timnas Indonesia jika menang, imbang, atau bahkan kalah usai melawan Palestina nanti.

Bagi Timnas Indonesia, laga melawan Palestina terbilang penting karena dapat meningkatkan perolehan poin di ranking FIFA. Dengan status Timnas Indonesia yang merupakan penghuni peringkat ke-149 dengan 1.046,14 poin, mengalahkan Palestina yang berada di urutan 93 dunia jelas akan membuat skuad Garuda meraih poin yang cukup besar.

Karena itulah, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 26 pemain terbaiknya untuk menghadapi laga melawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga kontra Palestina pun akan dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023.

Andai saja Timnas Indonesia dapat mengatasi Palestina dan menang atas tim tersebut, maka skuad Garuda akan mendapatkan poin sebesar 6.77 poin. Tambahan tersebut membuat total poin Timnas Indonesia naik drastis menjadi 1052.91.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Andai skenario itu tercipta, maka Timnas Indonesia berpeluang merebut peringkat 148 FIFA dari Liberia. Lalu jika Timnas Indonesia cuma mampu menahan Palestina, skuad Garuda tetap akan mendapatkan tambahan poin, yakni sebesar 1.77 poin.

Jika hasil seri itu tercipta, maka Timnas Indonesia total memiliki 1.047,91 poin. Hal tersebut takkan cukup menggeser Liberia dari peringkat 148 dunia karena negara tersebut mencatatkan poin 1.049,94.

