HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Palestina, Jordi Amat Singgung Pemain yang Raih Medali Emas SEA Games 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:41 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Palestina, Jordi Amat Singgung Pemain yang Raih Medali Emas SEA Games 2023
Pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat. (Foto: PSSI)
A
A
A

JELANG Timnas Indonesia vs Palestina, Jordi Amat singgung pemain yang meraih medali emas SEA Games 2023. Hal ini diungkapkan Jordi Amat setelah melakukan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Surabaya sebagai persiapan menghadapi Palestina.

Ya, Jordi Amat merupakan salah satu dari 26 pemain Timnas Indonesia yang dibawa Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday Juni 2023. Sejauh ini, semua pemain termasuk Jordi Amat sudah berkumpul di Surabaya untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia setelah Shayne Pattynama menjadi pemain terakhir yang bergabung.

Pada FIFA Matchday Juni 2023 ini, Timnas Indonesia akan lebih dulu menghadapi Palestina. Sesuai jadwal, laga Timnas Indonesia vs Palestina bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Jelang duel panas itu, Jordi Amat mengaku senang bisa bergabung kembali bersama skuad Timnas Indonesia di Surabaya di tengah cuaca yang cerah. Bek Johor Darul Takzim itu juga kagum dengan antusiasme pencinta sepakbola Indonesia yang mendukung skuad Garuda.

Jordi Amat

"Ini pertama kali saya di Surabaya. Saya senang. Cuacanya cerah. Saya lihat banyak fans di luar hotel dan di sekitar lapangan tempat latihan," ujar Jordi Amat usai menjalani latihan Senin (12/6/2023), mengutip dari ANTARA Jatim, Selasa (13/6/2023).

Lebih lanjut, Jordi Amat menyinggung pemain Timnas Indonesia yang berhasil membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023. Nampaknya, bek 30 tahun itu mengapresiasi Pratama Arhan hingga Marselino Ferdinan yang sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 untuk negaranya.

Halaman:
1 2
      
