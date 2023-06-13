Ambisi Besar Rizky Ridho Jelang Laga Timnas Indonesia vs Palestina: Raih Kemenangan demi Dongkrak Ranking FIFA Skuad Garuda!

BEK Timnas Indonesia, Rizky Ridho membeberkan ambisi besarnya jelang laga Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Rizky Ridho mengusung misi untuk meraih kemenangan demi mendongkrak posisi Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di ranking FIFA.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Mereka akan lebih dulu menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Selanjutnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan bersua Argentina. Laga kontra Argentina bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Menghadapi Palestina dan Argentina, sangat diharapkan Timnas Indonesia bisa meraih minimal satu kemenangan. Hal itu guna memperbaiki peringkat mereka di ranking FIFA yang mana saat ini menduduki posisi ke 149.

Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho pun memiliki ambisi untuk mengalahkan Palestina. Pemain Persija Jakarta itu berharap bisa membawa Timnas Indonesia mendulang kemenangan demi mendongkrak peringkat mereka di ranking FIFA.

“Kalau untuk lawan Palestina, saya berharap bisa meraih kemenangan agar ranking kita bisa naik juga,” kata Rizky Ridho, disadur dari kanal YouTube Persija TV, Selasa (13/6/2023).