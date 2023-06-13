Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ambisi Besar Rizky Ridho Jelang Laga Timnas Indonesia vs Palestina: Raih Kemenangan demi Dongkrak Ranking FIFA Skuad Garuda!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:41 WIB
Ambisi Besar Rizky Ridho Jelang Laga Timnas Indonesia vs Palestina: Raih Kemenangan demi Dongkrak Ranking FIFA Skuad Garuda!
Rizky Ridho berambisi bawa Timnas Indonesia kalahkan Palestina (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Rizky Ridho membeberkan ambisi besarnya jelang laga Timnas Indonesia vs Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Rizky Ridho mengusung misi untuk meraih kemenangan demi mendongkrak posisi Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di ranking FIFA.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga di FIFA Matchday Juni 2023. Mereka akan lebih dulu menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Rizky Ridho

Selanjutnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan bersua Argentina. Laga kontra Argentina bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (19/6/2023) pukul 19.00 WIB.

Menghadapi Palestina dan Argentina, sangat diharapkan Timnas Indonesia bisa meraih minimal satu kemenangan. Hal itu guna memperbaiki peringkat mereka di ranking FIFA yang mana saat ini menduduki posisi ke 149.

Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho pun memiliki ambisi untuk mengalahkan Palestina. Pemain Persija Jakarta itu berharap bisa membawa Timnas Indonesia mendulang kemenangan demi mendongkrak peringkat mereka di ranking FIFA.

“Kalau untuk lawan Palestina, saya berharap bisa meraih kemenangan agar ranking kita bisa naik juga,” kata Rizky Ridho, disadur dari kanal YouTube Persija TV, Selasa (13/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192139/jay_idzes_mengaku_tidak_terlalu_suka_pesta_dan_minum_minum-ioaF_large.jpg
Jay Idzes Akui Tak Terlalu Suka Pesta dan Minum-Minum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_piala_afrika_2025_di_vision-oidX_large.png
Jadwal dan Link Live Streaming Piala Afrika 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660653/tragedi-kapal-tenggelam-di-labuan-bajo-renggut-nyawa-pelatih-klub-valencia-wanita-bersama-3-anaknya-tiw.webp
Tragedi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo Renggut Nyawa Pelatih Klub Valencia Wanita Bersama 3 Anaknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/10/ole_romeny.jpg
Trauma Berat! Ole Romeny Sakit Hati Dengar Kata Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement