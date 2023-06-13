Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Calon Pengganti David de Gea di Manchester United, Nomor 1 Rekan Sekompatriot Cristiano Ronaldo!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:37 WIB
5 Calon Pengganti David de Gea di Manchester United, Nomor 1 Rekan Sekompatriot Cristiano Ronaldo!
David de Gea kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 calon pengganti David de Gea di Manchester United menarik dikulik. Sebab, masa depan De Gea di Man United tengah dispekulasikan saat ini.

Sebagaimana diketahui, David de Gea telah menjadi salah satu kiper terbaik untuk Manchester United. Dia telah 545 pertandingan sejak direkrut pada 2011 di Man United dengan mencatatkan 190 clean sheet.

David de Gea

Namun, romansa kebersamaan De Gea dan Man United tampaknya berpotensi berakhir. Sebab, kontraknya akan habis pada akhir bulan ini, tetapi belum ada juga kesepakatan baru yang dijalin antara kedua belah pihak.

Jika akhirnya berpisah, Man United bisa saja merekrut sejumlah kiper baru yang tak kalah tangguhnya. Siapa saja mereka? Sebagaimana dilansir dari Sportskeeda, Selasa (13/6/2023), berikut 5 calon pengganti David de Gea di Manchester United.

5. Mike Maignan

Mike Maignan

Salah satu calon pengganti David de Gea di Manchester United adalah Mike Maignan. Dia telah berkembang sejak bergabung dengan AC Milan. Ia pun dinilai akan cocok bermain di bawah asuhan Erik ten Hag sebagai pengganti David de Gea.

Maignan pun sudah membuktikan kualitasnya dengan tampil mengesankan bersama Milan. Meski tidak mampu mempertahankan Scudetto, kiper asal Prancis itu mencatatkan 10 clean sheet dalam 29 pertandingan di seluruh kompetisi.

4. Andre Onana

Andre Onana

Kemudian, ada Andre Onana. Dia tampil memukau kala memperkuat Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023. Pemain asal Kamerun itu menunjukkan kekuatannya dalam mengawal gawang tim.

Meski Inter Milan akhirnya gagal merebut gelar juara, penampilan Onana tetap disanjung setinggi langit. Kemampuan Onana dalam menghentikan tembakan terlihat jelas di sepanjang perjalanan Inter ke final Liga Champions. Di final sendiri, dia melakukan 3 penyelamatan penting.

Onana sendiri sudah pernah diasuha Ten Hag di Ajax Amsterdam. Dia bekerja baik selama itu karena menunjukkan perkembangan signifikan.

Halaman:
1 2 3
      
