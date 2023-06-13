Shin Tae-yong hingga Mohammed Rashid Puji Kualitas Rumput Stadion Gelora Bung Tomo, Venue Laga Timnas Indonesia vs Palestina

SHIN Tae-yong hingga Mohammed Rashid puji kualitas rumput Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Sekadar diketahui, Stadion Gelora Bung Tomo merupakan venue laga Timnas Indonesia vs Palestina.

Ya, Timnas Indonesia akan menjalani laga kontra Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Duel tersebut akan tersaji pada Rabu (14/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Menjelang duel tersebut, pelatih Timnas Indonesia yakni Shin Tae-yong senang laga Timnas Indonesia vs Palestina digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Juru taktik asal Korea Selatan itu memuji kualitas rumput markas Persebaya Surabaya itu.

"Memang lebih rapi daripada tahun kemarin, dan terlebih rumputnya yang juga lebih baik dari tahun kemarin. Jadi sudah sangat sempurna," kata Shin Tae-yong dikutip dari ANTARA, Selasa (13/6/2023).

Senada dengan Shin Tae-yong, pemain Timnas Indonesia yakni Dendy Sulistyawan juga memberikan pujian terkait kualitas rumput di Stadion Gelora Bung Tomo. Dia mengakui rumput di stadion itu sudah cukup bagus dan menunjang permainan Timnas Indonesia.

"Di GBT kemarin cukup bagus dan di Thor kemarin juga sudah cukup bagus lapangannya. Jadi, secara aliran bola juga bagus, nggak tersendat-sendat," ujar Dendy.