HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Punya Skill Layaknya Bek Kelas Dunia, Elkan Baggott Diminati 2 Klub Liga Inggris

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:08 WIB
Gara-Gara Punya Skill Layaknya Bek Kelas Dunia, Elkan Baggott Diminati 2 Klub Liga Inggris
Elkan Baggot sempat diincar West Ham dan Leeds United (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

GARA-gara punya skill layaknya bek kelas dunia, Elkan Baggott sempat diminati 2 klub Liga Inggris. Kedua klub Liga Inggris yang sempat mengincar bek jangkung Timnas Indonesia itu adalah West Ham United dan Leeds United.

Ya, Elkan Baggott merupakan pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kelas dunia. Selain memiliki postur tubuh yang ideal, bek tengah 20 tahun ini juga memiliki skil dan kemampuan bertahan di atas rata-rata serta berpengalaman main di Inggris.

Elkan Baggott

Tak ayal, Elkan Baggott selalu menjadi andalan Timnas Indonesia hingga saat ini. Lantas, seperti apa karier sosok Elkan Baggott? Menurut Transfermarkt, Elkan Baggott merupakan produk akademi Ipswich Town, klub kasta ketiga Liga Inggris.

Pemain kelahiran Bangkok itu mengawali karier profesionalnya usai dipromosikan ke skuad Ipswich Town U-18 pada 1 Juli 2019. Setelah menimba ilmu di tim akademi Ipswich Town U-18, Elkan Baggott naik level ke tim Ipswich Town U-21 pada Juli 2021 dan terikat kontrak hingga 30 Juni 2025.

Namun, selama masa kontraknya bersama Ipswich Town U-21, Elkan Baggott lebih sering dipinjamkan ke sejumlah klub. Sejauh ini, sudah ada dua klub yang menjadi tempat peminjaman Elkan Baggott yakni Gillingham FC dan terbaru Cheltenham Town.

Selama berseragam Gillingham FC, Elkan Baggott sering menjadi pilihan utama. Sayangnya, Elkan Baggott lebih banyak duduk di bangku cadangan ketika dipinjamkan ke Cheltenham Town FC dengan hanya tampil sekali dalam waktu bermain selama 72 menit.

