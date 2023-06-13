Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Palestina Sebentar Lagi, Live di RCTI!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |13:48 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Palestina Sebentar Lagi, Live di RCTI!
Pemain Timnas Indonesia menjalani latihan jelang hadapi Palestina (Foto: Instagram/PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Palestina akan Anda ketahui di sini. Duel Timnas Indonesia vs Palestina pada laga bertajuk FIFA Matchday Juni 2023 ini bakal segera dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB disiarkan secara live di RCTI!

Sejauh ini, 26 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah berkumpul di Surabaya jelang menghadapi Singa dari Kanaan -julukan Timnas Palestina. Shayne Pattynama menjadi pemain terakhir yang bergabung dengan skuad Timnas Indonesia setelah tiba di Surabaya hari ini, Selasa 13 Juni 2023.

Timnas Indonesia

“Shayne sudah bergabung dan mengenai main atau tidak, besok kita lihat saja kondisinya,” kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (13/6/2023).

Berkaca dari pernyataan Nova Arianto di atas, Shayne Pattynama belum bisa dipastikan tampil pada laga kontra Palestina. Sementara itu, Sandy Walsh justru dipastikan absen pada laga tersebut karena cedera saat menjalani pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Meski begitu, Timnas Indonesia masih memiliki sejumlah pemain terbaik lainnya seperti Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, Elkan Baggott, hingga Jordi Amat. Di kubu lawan, Palestina juga tidak dipastikan diperkuat beberapa pemain andalannya seperti Amr Kaddoura hingga Oday Dabbagh.

Di atas kertas, Timnas Palestina lebih diunggulkan dari skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Pasalnya, secara peringkat di ranking FIFA, Timnas Palestina kini menduduki posisi ke-93 dunia, sedangkan Timnas Indonesia di peringkat ke-149 dunia.

Halaman:
1 2
      
