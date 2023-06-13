Tiba di Jakarta Minggu Depan, Jonathan Khemdee Siap Lawan Pemain Timnas Indonesia?

Pemain Timnas Thailand U-22, Jonathan Khemdee akan ke Indonesia untuk membela Ratchaburi FC vs Persija Jakarta di laga uji coba. (Foto: Instagram/jkhemdee17)

JAKARTA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Thailand U-22, Jonathan Khemdee akan hadir di Indonesia dalam rangka membela klubnya, Ratchaburi FC melawan Persija Jakarta di laga uji coba. Hal itu berarti Khemdee akan kembali bersua para pemain Timnas Indonesia U-22 yang pernah ia hadapi di final SEA Games 2023.

Bagi pencinta sepakbola Tanah Air, nama Jonathan Khemdee takkan bisa dilupakan begitu saja. Sebab pemain Thailand U-22 itu menuai banyak kontroversi selama beraksi di SEA Games 2023 Kamboja.

Salah satunya adalah momen ketika Jonathan Khemdee membuang medali perak ke penonton usai Thailand U-22 gagal juara SEA Games 2023. Pada momen tersebut, impian Jonathan Khemdee dihentikan Timnas Indonesia U-22 yang menang 5-2 atas Thailand U-22.

Sejak laga final SEA Games 2023 pada 16 Mei lalu, kini Jonathan Khemdee pun akan kembali bersua empat pemain Timnas Indonesia U-22 yang bermain untuk Persija Jakarta. Keempat pemain itu adalah Witan Sulaeman, Ilham Rio Fahmi, Muhammad Ferarri, dan Rizky Ridho yang baru bergabung dengan Macan Kemayoran.

Laga Persija vs Ratchaburi FC pun akan dilaksanakan di Jakarta International Stadium (JIS), pada Minggu 25 Juni 2023. Persija sengaja menghadapi tim kasta pertama Liga Thailand tersebut demi memaksimalkan persiapan jelang bergulirnya Liga 1 2023-2024.

Sebelum menghadapi Ratchaburi, Persija pun lebih dulu akan melakukan laga uji coba melawan Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomor pada Minggu 18 Juni 2023. Tentunya saat melawan Persebaya nanti, skuad Macan Kemayoran tidak akan lengkap.