HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Ketahuan Bucin Bareng sang Kekasih di Instagram PSSI, Langsung Kena Sorotan

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |13:38 WIB
Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Ketahuan Bucin Bareng sang Kekasih di Instagram PSSI, Langsung Kena Sorotan
Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh ketahuan bucin bareng sang kekasih di Instagram PSSI (Foto: PSSI)
PEMAIN Timnas Indonesia Sandy Walsh ketahuan bucin bareng sang kekasih di Instagram PSSI. Hal itu pun langsung menjadi sorotan para pencinta sepakbola Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia telah memanggil sebanyak 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) jelang FIFA Matchday Juni 2023. Sandy Walsh pun termasuk dalam daftar pemain tersebut.

Sandy Walsh

Namun, Sandy Walsh dikabarkan batal menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Pasalnya, dia mengalami cedera saat menjalani latihan bersama Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Tentunya, hal itu sangat disayangkan. Sebab, Sandy Walsh telah berstatus WNI (Warga Negara Indonesia) sejak akhir 2022 lalu dan debutnya selalu tertunda.

Pertama, Sandy Walsh batal debut saat Timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2022 lantaran masih menjalani tugas bersama klubnya, KV Mechelen. Sedangkan yang kedua, Sandy gagal debut di FIFA Matchday Maret 2023 saat Timnas Indonesia bersua Burundi lantaran mengalami cedera.

Terkini, Sandy Walsh menuai sorotan netizen lantaran memamerkan kemesraannya di Instagram PSSI. Dalam sebuah unggahan PSSI, terselip komentar dari Aislinn Konig yang merupakan kekasih Sandy Walsh.

“Cintaku,” komentar Aislinn Konig di unggahan PSSI, dikutip Selasa (13/6/2023).

