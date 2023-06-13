Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asisten Shin Tae-yong Buka Suara soal Peluang Main Shayne Pattynama di Laga Timnas Indonesia vs Palestina

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |13:03 WIB
Asisten Shin Tae-yong Buka Suara soal Peluang Main Shayne Pattynama di Laga Timnas Indonesia vs Palestina
Shayne Pattynama masih belum dipastikan turun di laga Timnas Indonesia vs Palestina (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

ASISTEN Shin Tae-yong, Nova Arianto buka suara soal peluang main Shayne Pattynama di laga Timnas Indonesia vs Palestina. Menurutnya, semua tergantung kondisi Shayne Pattynama apakah siap atau tidak diturunkan pada laga lawan Palestina.

“Shayne sudah bergabung dan mengenai main atau tidak, besok kita lihat saja kondisinya,” kata Nova Arianto kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (13/6/2023).

Shayne Pattynama

Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023. Sejauh ini skuad Garuda sudah dipersiapkan untuk laga tersebut.

Timnas Indonesia pun sudah menggelar pemusatan latihan (TC) sejak 5 Juni 2023 di Surabaya. Shayne Pattynama jadi pemain terakhir yang merapat ke pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Pemain Viking FK itu baru tiba di Indonesia Selasa (13/6/2023) pagi WIB tadi. Sebab itu, Shayne Pattynama masih diragukan main lawan Palestina.

Sementara Nova Arianto mengonfirmasi Shayne Patttynama telah bergabung bersama Skuad Garuda hari ini. Namun mengingat persiapannya yang mepet, dia menjelaskan kalau kemungkinan Shayne untuk tampil melawan Palestina besok tergantung pada kondisi fisiknya.

Halaman:
1 2
      
