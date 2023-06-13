Asisten Shin Tae-yong Buka Suara soal Peluang Main Shayne Pattynama di Laga Timnas Indonesia vs Palestina

Shayne Pattynama masih belum dipastikan turun di laga Timnas Indonesia vs Palestina (Foto: Instagram/@s.pattynama)

ASISTEN Shin Tae-yong, Nova Arianto buka suara soal peluang main Shayne Pattynama di laga Timnas Indonesia vs Palestina. Menurutnya, semua tergantung kondisi Shayne Pattynama apakah siap atau tidak diturunkan pada laga lawan Palestina.

“Shayne sudah bergabung dan mengenai main atau tidak, besok kita lihat saja kondisinya,” kata Nova Arianto kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (13/6/2023).

Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023. Sejauh ini skuad Garuda sudah dipersiapkan untuk laga tersebut.

Timnas Indonesia pun sudah menggelar pemusatan latihan (TC) sejak 5 Juni 2023 di Surabaya. Shayne Pattynama jadi pemain terakhir yang merapat ke pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Pemain Viking FK itu baru tiba di Indonesia Selasa (13/6/2023) pagi WIB tadi. Sebab itu, Shayne Pattynama masih diragukan main lawan Palestina.

