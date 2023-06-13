Sekalipun Lionel Messi Batal Hadir, Suporter Skuad Garuda Disebut Tetap Penuhi SUGBK di Laga Timnas Indonesia vs Argentina

Lionel Messi disebut batal hadir ke Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Reuters)

SEKALIPUN Lionel Messi batal hadir, suporter skuad Garuda disebut tetap penuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Hal itu merujuk pada data survei Kurious Indonesia, yang dirilis di laman resmi PSSI.

Hasil survei Kurious Indonesia menunjukkan sebagian besar responden masih memiliki minat tinggi untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina. Meskipun ada isu ketidakhadiran Lionel Messi di Jakarta.

Platform survei berbasis komunitas online yang dikembangkan Katadata Insight Center itu mencatat sebanyak 89,5 persen masih tertarik menonton Tim Tango berlaga. Hanya 10,5 persen, yang menyatakan tidak tertarik lagi.

Bisa jadi antusias tinggi pencinta sepakbola Tanah Air itu disebabkan karena banyak pemain bintang yang berada dalam skuad Argentina. Seperti Angel Di Maria, Alejandro Garnacho, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, hingga Enzo Fernandez.

Dari nama tersebut, ada yang turut serta mengantarkan Argentina merebut trofi Piala Dunia 2022. Mereka juga pemain bintang, di klubnya masing-masing.

Sementara itu, Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan penting di FIFA Matchday Juni 2023. Pertama, Skuad Garuda bakal menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023.