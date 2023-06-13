Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bek Kontroversial Thailand Jonathan Khemdee Siapkan Mental Sebelum Mendarat di Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |12:41 WIB
Bek Kontroversial Thailand Jonathan Khemdee Siapkan Mental Sebelum Mendarat di Indonesia?
Jonathan Khemdee wajib siapkan mental saat melawat ke Indonesia. (Foto: Instagram/@jkhemdee17)
A
A
A

BEK kontroversial Thailand, Jonathan Khemdee, siapkan mental sebelum mendarat di Indonesia? Sekadar diketahui, bek 21 tahun itu dijadwalkan tiba di Indonesia pada medio minggu depan.

Jonathan Khemdee terbang ke Indonesia untuk membela sang klub, Ratchaburi FC, yang bersua Persija Jakarta di laga uji coba pada Minggu, 25 Juni 2023. Kehadiran Jonathan Khemdee di Indonesia tentunya menarik perhatian pencinta sepakbola Tanah Air.

Jonathan Khemdee

(Jonathan Khemdee saat membela Ratchaburi FC)

Sebab, Jonathan Khemdee bak public enemy di kalangan pencinta sepakbola Indonesia. Jonathan Khemdee pernah memprovokasi wasit saat membela Timnas Thailand U-23 kontra Timnas Indonesia U-23 di semifinal sepakbola SEA Games 2021.

Akibat provokasi yang dilakukan Jonathan Khemdee, wasit memberi tiga kartu merah sekaligus kepada tiga pemain Timnas Indonesia U-23, yakni Firza Andika, Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Alhasil, Timnas Thailand U-23 menang 1-0 atas Timnas Indonesia U-23 dan lolos ke final sepakbola SEA Games 2021.

Setelah insiden tersebut, Instagram Jonathan Khemdee diserang netizen Indonesia. Akibatnya, Instagram Jonathan Khemdee pernah hilang akibat direport ribuan netizen Indonesia (hingga akhirnya kembali memiliki akun Instagram).

Setelah kejadian tersebut, Jonathan Khemdee berupaya menghindari netizen Indonesia. Terbukti, Jonathan Khemdee menonaktifkan kolom komentar di akun Instagram-nya.

Halaman:
1 2
      
