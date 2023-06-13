Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Suporter China Rela Habiskan Rp4,1 Juta demi Dapat Foto Selfie Konyol dengan Lionel Messi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |12:31 WIB
Suporter China Rela Habiskan Rp4,1 Juta demi Dapat Foto Selfie Konyol dengan Lionel Messi
Lionel Messi tengah berlatih persiapan lawan Australia di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Reuters)
SUPORTER China, Liu Yuhang, rela habiskan Rp4,1 juta demi dapat foto selfie konyol dengan Lionel Messi. Kelakuan suporter Negeri Tirai Bambu itu sontak mendapatkan perhatian dari sejumlah media asing termasuk media Argentina.

Ya, La Pulga-julukan Lionel Messi- bersama skuad Timnas Argentina lainnya tiba di Beijing, China sejak Sabtu, 10 Juni 2023. Di sana, Timnas Argentina akan melakoni pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 melawan Australia, Kamis 15 Juni 2023 di Stadion Workers.

Suporter China

(Suporter China lakukan selfie konyol dengan Lionel Messi)

Sejak kedatangan Lionel Messi di Beijing, China, banyak suporter Negeri Tirai Bambu sangat mengelu-elukan sang megabintang 35 tahun itu. Salah satunya Liu Yuhang.

Ia memburu foto dengan Lionel Messi di kerumunan suporter saat menyambut skuad La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- di bandara. Namun, upaya Liu Yuhang gagal, karena terhalang suporter lainnya.

Tak ingin menyerah, Liu Yuhang juga terlibat dalam kerumunan fans di pintu hotel tempat Lionel Messi dkk menginap. Ia sangat ingin berfoto dengan sang idolanya.

Pada akhirnya, suporter China itu menemukan cara konyol agar bisa dekat dan berfoto dengan sang idolanya tersebut. Aksi konyol itu demi bisa bertemu dengan Lionel Messi karena dirinya kehabisan tiket laga Australia vs Argentina.

Menurut laporan media Argentina, Infobae, Liu Yuhang memesan kamar di hotel mewah tempat Lionel Messi cs menginap. Dikabarkan, harga kamar hotel mewah itu per malam sekira USD280 setara Rp4,1 juta.

Setelah menginap di hotel tersebut, upaya Liu Yuhang untuk berfoto dengan Lionel Messi kembali gagal, karena pasukan pengamanan mengawalnya dengan ketat. Lalu, Liu Yuhang kembali mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Lionel Messi pada Minggu 11 Juni 2023 sore waktu setempat. 

