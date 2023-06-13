Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Palestina: Shayne Pattynama Cadangan, Dimas Drajad Siap Konversi Tiap Peluang Jadi Gol!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |08:11 WIB
Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Palestina: Shayne Pattynama Cadangan, Dimas Drajad Siap Konversi Tiap Peluang Jadi Gol!
Berikut prediksi starting line up Timnas Indonesia vs Palestina (Foto: Instagram/@pssi)
PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia vs Palestina akan diulas oleh Okezone di dalam artikel ini. Sesuai jadwal, duel FIFA Matchday Juni 2023 itu bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sudah persiapkan diri. Itu ditandai, pemusatan latihan (TC) sejak Senin 5 Juni 2023 di Surabaya. Hampir seluruh pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia pun sudah berkumpul.

Shayne Pattynama

Namun, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan tidak dapat menurunkan Sandy Walsh. Penyebabnya, pemain KV Mechelen itu mengalami cedera saat latihan. Selain itu, pemain naturalisasi lainnya, Shayne Pattynama diprediksi akan dicadangkan saat Timnas Indonesia melawan Palestina.

Pasalnya, Shayne Pattynama baru berangkat dari Norwegia ke Indonesia pada Senin 12 Juni 2023. Lalu hari ini, Selasa (13/6/2023) pagi WIB tadi, pemain Viking FK itu baru tiba di Singapura. Mengingat waktu ke pertandingan sangat mepet, besar kemungkinan bek 24 tahun itu takkan jadi starter.

Lantas, seperti apa susunan pemain Timnas Indonesia vs Palestina? Shin Tae-yong diprediksi akan menerapkan formasi 3-4-3. Dalam skema ini, posisi penjaga gawang bakal dipercayakan kepada Syahrul Trisna yang sebelumnya sering mendapatkan kepercayaan di sejumlah laga.

Beralih ke posisi tiga bek sejajar, Shin Tae-yong diprediksi akan memasang trio Fachruddin Aryanto, Jordi Amat dan Elkan Baggott. Lalu untuk posisi wing back kanan ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di wing back kiri.

Berlanjut ke sektor gelandang sentral, Shin Tae-yong diprediksi memplot duet Marc Klok dan Marselino Ferdinan. Terakhir, posisi tiga terdepan diisi oleh Stefano Lilipaly di winger kiri, Saddil Ramdani sebagai winger kanan, dan Dimas Drajad sebagai ujung tombak.

