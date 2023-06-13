Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Anak Emas Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Jelang Lawan Palestina, Nomor 1 Baru Bikin Takjub Pencinta Sepakbola Jepang!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:58 WIB
5 Anak Emas Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Jelang Lawan Palestina, Nomor 1 Baru Bikin Takjub Pencinta Sepakbola Jepang!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
5 anak emas Shin Tae-yong di Timnas Indonesia jelang lawan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023 menarik dikulik. Kehadiran para pemain andalan Shin Tae-yong ini diharapkan bisa memberi dampak besar ke permainan Timnas Indonesia hingga meraih hasil manis.

Ya, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Timnas Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Shin Tae-yong

Jelang laga itu, Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Surabaya sejak 5 Juni 2023. Beberapa pemain sendiri merupakan langganan dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu untuk membela Timnas Indonesia.

Saking seringnya dipanggil, beberapa pemain dinilai jadi anak emas Shin Tae-yong. Tentunya, bukan tanpa alasan Shin Tae-yong memberi kepercayaan lebih kepada mereka. Bakat gemilang mereka yang bisa membawa Timnas Indonesia mendulang hasil manis jadi alasan utama.

Lalu, siapa saja pemain itu? Berikut 5 anak emas Shin Tae-yong di Timnas Indonesia jelang lawan Palestina.

5. Witan Sulaeman

Witan Sulaeman

Salah satu anak emas Shin Tae-yong di Timnas Indonesia jelang lawan Palestina adalah Witan Sulaeman. Dia langganan dipanggil Shin Tae-yong membela Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia.

Bahkan, kepercayaan Shin Tae-yong kepada Witan tak memudar, meski performanya tengah menurun saat ini. Sejak gabung Persija Jakarta usai malang-melintang barkarier di luar negeri bersama sejumlah klub, Witan belum tampil fantastis lagi. Dia tercatat hanya membukukan 2 gol dan 1 assist dari 10 penampilannya di Liga 1 2022-2023 bersama Persija.

4. Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam

Kemudian, ada nama Asnawi Mangkualam. Dia juga jadi pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dalam menjaga pertahanan. Tak hanya itu, Asnawi juga kerap dipercaya menjadi kapten di Timnas Indonesia.

Tak heran, Asnawi disebut sebagai anak emas Shin Tae-yong. Bahkan kini, Asnawi berkarier di klub sepakbola Korea Selatan lewat rekomendasi Shin Tae-yong. Dia kini membela Jeonnam Dragons, sebelumnya dikontrak Ansan Greeners.

