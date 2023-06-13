Penyebab Shayne Pattynama Hampir Pasti Gagal Jadi Starter di Laga Timnas Indonesia vs Palestina

PENYEBAB Shayne Pattynama hampir pasti gagal jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Palestina akan dibahas dalam artikel ini. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia diketahui baru terbang menuju Surabaya dari Norwegia pada Senin 12 Juni 2023.

Terbaru, via Instagram story-nya, Shanye Pattynama, @s.pattynama memberikan kabar jika ia sudah di Singapura untuk transit. Shayne Pattynama memperlihatkan situasi bandara di Singapura.

Ia tampak merekam waktu keberangkatan pesawat dari Singapura menuju Surabaya, Indonesia. Jika tepat waktu, besar kemungkinan Shayne Pattynama bakal tiba di Surabaya hari ini.

Sementara itu, Timnas Indonesia bakal melakoni FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina. Pertandingan digelar besok, Rabu 14 Juni 2023 malam pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo.

Shayne Pattynama pun hampir dipastikan absen membela skuad Garuda di pertandingan tersebut. Sebab, Shayne Pattynama perlu istirahat setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 jam dari Norwegia.

Di sisi lain, para pemain Timnas Indonesia sudah menggelar pemusatan latihan (TC) di Surabaya sejak 5 Juni 2023. Seandainya Shayne Pattynama mendarat di Surabaya sebelum kick off, kemungkinan ia main tetap kecil.

Pasalnya, waktu perjalanan yang cukup panjang, tentu menguras tenaga. Selain itu, Shayne Pattynama pun belum gabung TC Timnas Indonesia.