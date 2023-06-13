Media Malaysia Cari Alasan Lagi Gara-Gara Timnas Malaysia U-23 Minus sang Pemain Andalan saat Hadapi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?

MEDIA Malaysia, Ekor Harimau Malaya, cari alasan lagi gara-gara Timnas Malaysia U-23 minus sang pemain andalan saat hadapi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023? Sekadar diketahui, salah satu pemain andalan Timnas Malaysia U-23, Luqman Hakim Shamsudin, dipastikan bakal absen di Piala AFF U-23 2023.

Kepastian absennya pemain 21 tahun tersebut disampaikan oleh manajer Timnas Malaysia U-23, Seri Shahril Mokhtar. Menurutnya, Luqman Hakim Shamsudin tidak bisa memperkuat Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 karena tidak dilepas oleh klubnya, UMF Njardvik.

"Kemungkinan besar Luqman tidak akan membela Timnas Malaysia U-23 untuk Piala AFF U-23, tapi itu tidak masalah karena kita punya pemain yang lain," ungkap Shahril Mokhtar, dikutip dari Harian Metro, Selasa (13/6/2023).

Lebih lanjut, Shahril Mokhtar mengatakan pihaknya akan meracik skuad Timnas Malaysia U-23 yang terbaik, meski Luqman Hakim absen. Pasalnya, Piala AFF U-23 2023 merupakan ajang yang penting yang dijadikan untuk mematangkan skuad jelang Kualifikasi Piala Asia U-23.

"Kompetisi Piala AFF cukup penting dalam upaya kami membentuk skuad terbaik demi menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-23," tambahnya.

Sebagai informasi, Piala AFF U-23 2023 akan dilangsungkan di Thailand pada 16-26 Agustus 2023. Timnas Malaysia U-23 sendiri tergabung di Grup B bersama Timnas Indonesia U-23 dan Timor Leste U-23 di Piala AFF U-23 2023.

Sebelumnya, Timnas Malaysia U-22 yang kini bertransformasi menjadi U-23 hancur lebur di SEA Games 2023. Skuad asuhan E Elavarasan itu terhenti langkahnya di fase grup setelah hanya finis di posisi tiga Grup B, kalah bersaing dengan Thailand dan Vietnam.