Kushedya Hari Yudo Dicoret Arema FC Jelang Liga 1 2023-2024, Ini Penyebabnya!

MALANG – Arema FC resmi mencoret satu pemain bintang mereka yakni Kushedya Hari Yudo menjelang Liga 1 2023-2024. Sebab, sang pemain masih mengalami cedera dan dianggap tampil kurang meyakinkan selama empat tahun memperkuat tim berjuluk Singo Edan itu.

Sejak Liga 1 2022-2023, Kushedya Hari Yudo memang lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan ketimbang memperkuat Arema FC. Tercatat, dia hanya tampil sebanyak empat pertandingan dan tidak mencetak satu pun gol atau assist.

Wibie Dwi Andriyas selaku manajer Arema FC mengatakan, pihaknya secara resmi tidak memasukkan nama Kushedya Hari Yudo dalam rencana Singo Edan di Liga 1 2023-2024. Kontrak sang pemain tidak diperpanjang Arema FC sehingga kini berstatus tanpa klub dan dipersilahkan angkat kaki dari Singo Edan.

"Yudo mau dikontrak tapi kondisinya masih sakit, tim medis juga menyatakan kesembuhannya lama. Jadi dengan terpaksa kami tidak memberikan kontrak pada Yudo," ucap Wibie Dwi Andriyas dikonfirmasi pada Selasa sore (13/6/2023).

Sebagai informasi, Kushedya Hari Yudo tercatat telah tampil sebanyak 24 pertandingan selama membela Arema FC. Pemain kelahiran Malang ini juga menyumbangkan lima gol dan dua assist akan tetapi dia rentan mengalami cedera.

Awalnya, Kushedya Hari Yudo mengalami masalah pada pergelangan kakinya. Akan tetapi, pada latihan Arema FC yang digelar Sabtu, (6/5/2023) lalu, dia mengalami cedera lutut yang mana cedera tersebut diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama untuk pulih.

Bahkan, tim dokter Arema FC memprediksi Kushedya Hari Yudo butuh waktu 9 bulan hingga satu tahun untuk sembuh total. Hal ini dikarenakan dia harus menjalani operasi sehingga hampir dipastikan bakal absen selama Liga 1 2023-2024.